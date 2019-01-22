"Понаштампують!" У Мелітополі водій маршрутки принизив дитину-пільговика

За хлопчика заплатили небайдужі пасажири
У Мелітополі Запорізької області водій маршрутного автобуса грубо принизив хлопчика з багатодітної сім'ї, який пред'явив документ пільговика. Про це повідомляє місцевий ресурс "РИА Мелітополь".
Інцидент стався у маршруті №3 сполученням "Белякова – Новий Мелітополь" у понеділок, 21 січня.
Як розповів свідок, в салон автобуса зайшли двоє підлітків близько 9-10 років, один з яких і звернувся до водія щодо безкоштовного проїзду.
Водій у відповідь став обурюватися і грубіянити в дусі "понарожают дітей незрозуміло як, понаштампують, потім вони не можуть заплатити за маршрутку".
Фото: ria-m.tv
Він заявив школяреві, що сам дає своїм дітям та онукам гроші на проїзд в маршрутці, а батькові школяра треба працювати.
Після того, як хлопчик пояснив, що у його папи є робота, водій не знайшов нічого кращого, ніж заявити: "Значить, погано працює! Дітей робити вміє, а забезпечувати не може!"
Після перепалки за хлопчика заступилися пасажири маршрутки і спробували пояснити водієві, що за законом, проїзд для дітей багатодітних сімей безкоштовний у будь-якому виді транспорту. На що маршрутник заявив, мовляв, не вчіть мене жити.
В результаті один з пасажирів дав дитині гроші для водія.
Також наводиться і номери маршрутки - АЕ 4724 АА.
Як повідомлялося раніше, у Києві водій маршрутки 526 біля метро Лісова образив пенсіонерів і не пустив в салон.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Чернівцях водій маршрутки влаштував бійку з пасажиром.
А також розповідали про те, що в Києві маршрутник накинувся на ветерана АТО.