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"Понаштампують!" У Мелітополі водій маршрутки принизив дитину-пільговика

STYLERЖиття    22.01.2019 - 09:25
"Понаштампують!" У Мелітополі водій маршрутки принизив дитину-пільговика
Фото: колаж РБК-Україна

За хлопчика заплатили небайдужі пасажири

У Мелітополі Запорізької області водій маршрутного автобуса грубо принизив хлопчика з багатодітної сім'ї, який пред'явив документ пільговика. Про це повідомляє місцевий ресурс "РИА Мелітополь".

Інцидент стався у маршруті №3 сполученням "Белякова – Новий Мелітополь" у понеділок, 21 січня.

Як розповів свідок, в салон автобуса зайшли двоє підлітків близько 9-10 років, один з яких і звернувся до водія щодо безкоштовного проїзду.

Водій у відповідь став обурюватися і грубіянити в дусі "понарожают дітей незрозуміло як, понаштампують, потім вони не можуть заплатити за маршрутку".

&quot;Понаштампують!&quot; У Мелітополі водій маршрутки принизив дитину-пільговика

Фото: ria-m.tv

Він заявив школяреві, що сам дає своїм дітям та онукам гроші на проїзд в маршрутці, а батькові школяра треба працювати.

Після того, як хлопчик пояснив, що у його папи є робота, водій не знайшов нічого кращого, ніж заявити: "Значить, погано працює! Дітей робити вміє, а забезпечувати не може!"

Після перепалки за хлопчика заступилися пасажири маршрутки і спробували пояснити водієві, що за законом, проїзд для дітей багатодітних сімей безкоштовний у будь-якому виді транспорту. На що маршрутник заявив, мовляв, не вчіть мене жити.

В результаті один з пасажирів дав дитині гроші для водія.

Також наводиться і номери маршрутки - АЕ 4724 АА.

Як повідомлялося раніше, у Києві водій маршрутки 526 біля метро Лісова образив пенсіонерів і не пустив в салон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Чернівцях водій маршрутки влаштував бійку з пасажиром.

А також розповідали про те, що в Києві маршрутник накинувся на ветерана АТО.

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