На что только не идут: священники УПЦ МП распространяют фейки в интернете

Священники УПЦ МП идут на все, чтобы религиозные общины не переходили в ПЦУ

Вчера, 2 февраля, религиозная община села Сингуры Житомирского района присоединилась к Православной Церкви Украины. Об этом сообщает Житомирская епархия ПЦУ на своей странице в Facebook.

Собрание проходило в Доме культуры с. Сингуры. В вестибюле Дома культуры всех желающих прихожан принять участие в собрании регистрировали представители общины с целью недопущения на собрание "привезенных гастролеров".

Накануне о собрании сообщили настоятеля храма. Он дал согласие, однако на сайте Житомирской епархии Московского патриархата распространили фейк о том, что 31 января община проголосовала за верность УПЦ МП.

Во время собрания прихожане призвали своего священника поддержать присоединение к ПЦУ, однако он отказался.

Также протоиерей Димитрий Новицкий призвал людей не переходить к новой Церкви, мотивируя это тем, что "новая церковь еще не создана полностью" и "важно верить в Бога сердцем".

После многочисленных выступлений собрание перешло непосредственно к голосованию. При этом голосование о переходе в Православную Церковь Украины поддержало 76 человек.

Напомним, что по словам директора Департамента по делам религий и национальностей Минкульта Андрея Юраша, около 200 религиозных общин направили обращение для изменения перерегистрации с УПЦ МП в ПЦУ.

Ранее сообщалось, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний назвал РПЦ последним форпостом президента России Владимира Путина в Украине.

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