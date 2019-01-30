Подстрекают народ: в Виннице и Черновцах священники УПЦ МП устроили пикеты (видео)

Видео: YouTube / ТСН

В Виннице возле здания городского суда священники РПЦ в Украине (бывшей УПЦ МП) устроили пикет, которое назвали "молитвенное стояние". Причиной акции стало их недовольство действиями митрополита Винницкого и Барского Симеона, который в судебном порядке восстановливается в должности руководителя Винницкой епархии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Напомним, что священник перешел в новосозданную ПЦУ еще в середине декабря. Вместе с ним - и парафия Спасо-Преображенского собора.

В ответ синод РПЦ лишил Симеона должности руководителя епархии. При этом Вселенский патриарх Варфоломей освободил священника от любого наказания УПЦ МП.

Для того, чтобы российская церковь не отобрала собор, Симеон подал иск о юридическом восстановлении в должности.

А вот в Черновцах их коллеги возглавили митинг верующих. Под зданием РГА вместе с паствой требовали отменить переход храмов в ПЦУ.

Под здание сторонники МП съехались со всей области. Кое-кто добирался собственным транспортом, но для большинства подготовили автобусы, на которых те организованно и приехали.

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В Заставне верующие с молитвами двинулись шествием к зданию райгосадминистрации, под стенами которого развернули плакаты и начали петь молитвы и требовать не отдавать украинские храмы МП в ПЦУ.

Переговорами с местными властями, которые продолжались во время митинга, священники недовольны.

В то же время, акция сторонников московского патриархата не находит поддержки у местных жителей.

"То, что здесь происходит, ничего не даст. Наоборот, противостояние усилится, и я считаю, что в этом виноваты священники", - поделился мнением один из жителей.

"Все батюшки приехали и подстрекают народ один против другого. Не должно этого быть", - возмущается женщина. В ответ она слышит от верующей УПЦ МП "Вы раскольники!"

Отметим, что чиновники говорят - решение о переходе храмов к единой украинской Поместной церкви принадлежит общине, и отменить его нельзя.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время завершится юридическое оформление ПЦУ, в частности, будет зарегистрирован руководящий орган - Киевская митрополия.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон, который регулирует вопросы перехода религиозных общин из одной церкви в другую. Чтобы переход состоялся, приход церкви на общем собрании должен поддержать такое решение не менее чем двумя третями голосов от кворума, который должен быть прописан в уставе каждой общины.

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Видео: РБК-Украина