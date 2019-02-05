"Имеющий уши - услышит": супруга Децла заинтриговала таинственным посланием

Коллаж РБК-Украина

Вдова рассказала о последнем треке погибшего

Супруга Децла, который ушел из жизни в возрасте 35 лет, Юлия Толмацкая анонсировала выход нового музыкального видео рэп-исполнителя. Об этом она сообщила в социальной сети Instagram.

Жена умершего Децла объявила фанатам о дате похорон и прощания с рэпером, а также анонсировала выход его новой песни через несколько дней, оставив таинственное послание для фанатов творчести исполнителя.

"6 февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk, около 9 утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит. В 11:00 в ЦКБ - церемония прощания с Кириллом", - написала девушка.

Скриншот: (instagram.com/somamamori)

К слову, предварительной причиной смерти российского рэпера называют сердечную патологию. Врачи исключили из возможных причин смерти инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг. При этом были изъяты анализы на алкоголь и токсические вещества. Близкие Децла заявляют, что со здоровьем у погибшего все было нормально, и он никогда не жаловался на самочувствие.

Ранее в интернете появилось видео, как пытались спасти Децла. Реаниматолог прокомментировал данный ролик, отметив, что медики не особо старались спасти мужчину и все делали формально.

Напомним, что недавно умер легендарный советский ведущий и диктор. Евгений Суслов, работа которого на телевидении продолжалась почти 30 лет.

Ранее сообщалось, что скончалась популярная актриса из легендарной комедии "Операция Ы".