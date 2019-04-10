Индекс шашлыка 2019: в какую сумму украинцам обойдется набор для пикника

Пикник на природе в 2019 отлично подходит к грядущим пятидневным "каникулам" с 27 апреля по 2 мая. Украинцы к празднику Пасхи наверняка уже строят планы отдохнуть на свежем воздухе, и для многих вкусным и неизменным атрибутом вылазки на маевку является шашлык. Эксперты подсчитали стоимость такого горячего блюда в нынешнем году.

В Ассоциации поставщиков торговых сетей составили ориентировочный рецепт шашлыка и рассчитали его стоимость. Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, что пикник обойдется в 682 гривен "с носа", или на 12% дороже, чем в прошлом году.

"Ассоциация поставщиков торговых сетей не делает аналитику погоды, чтобы сказать насколько она этой весной будет лучше прошлогодней, но может посчитать как выросла стоимость отдыха", - написал он в своем Facebook.

Специалисты подсчитали стоимость набора продуктов, необходимых для компании из 4-6 человек.

Иллюстративное фото (FoodInside)

Для пикника "взяли" 1,5 кг свинины, по 1 кг картофеля, огурцов и томатов, по 0,5 кг лука, сала, вареной колбасы, черного хлеба и батона, 1,5 л слабогазированной минеральной воды, четыре бутылки пива по 0,5 л, бутылка сухого вина 0,75 л, бутылку водки 0,5 л, а также упаковку кетчупа 300 гр и маринад для шашлыка 140 гр.

Расчет цен проводился на основании статистики на начало марта по продуктам, которые подлежат государственному мониторингу и цен в торговых сетях по всем остальным продуктам.

Свинина, 1,5 кг. Цена выросла на 5%. В 2018 - 161,8 грн, в 2019 - 169,4 грн. Картофель, 1 кг. Индекс удорожания в год - 46%. 2018 - 6,9 грн, 2019 - 10,1 грн. Огурцы, 1 кг. Рост стоимости на 30%. В 2018 - 54,6 грн, в 2019 - 71,1 грн. Томаты, 1 кг. Покупаем на 6% дешевле. В 2018 - 59,7 грн, а в этом году - 56,4грн. Лук, 0,5 кг. Рост за год - в 3,5 раза. В 2018 - 2,9 грн, в 2019 - 10,1грн. Вареная колбаса, 0,5 кг. Стоимость выросла на 13%. В 2018 - 41,6 грн, в этом - 47,1грн. Сало, 0,5 кг. Дороже на 7%. В 2018 - 35,8 грн, 2019 - 38,4 грн. Батон, 0,5 кг. Платим больше на 21%. В 2018 - 10,7 грн, в 2019 - 12,9 грн. Ржаной хлеб, 0,5 кг. Вырос в цене за год на 21%. В 2018 - 7,8 грн, в 2019р - 9,4 грн. Слабогазированная минеральная вода, 1,5 л. Прибавила в цене 7%. В 2018 - 10,4 грн, в 2019 - 11,1 грн. Отечественное пиво, 4 бутылки по 0,5 л. Рост за год на 12%. В 2018 - 55,7 грн, а в 2019 - 62,6 грн. Отечественное сухое вино, бутылка 0,75 л. Стоимость выросла на 8%. В 2018 - 59,1 грн, в этом году - 64,1 грн. Водка, бутылка 0,5 л. Подорожала за год на 12%. В 2018 - 81,2 грн, в 2019 - 90,9 грн. Кетчуп, 300 гр. Индекс удорожания в год - 21%. В 2018 - 10,5 грн, в 2019 - 12,7 грн. Маринад для шашлыка, 140 гр. Скачок произошел на 25%. В 2018 - 12,7 грн, в 2019 - 15,9 грн.

В итоге, в этом году "шашлычный набор" обойдется в 682,2 гривен. За год он стал дороже на 12%, или на 70,8 грн.

"Самым дорогим продуктом этого списка, конечно же, является свинина и алкогольные напитки. Правда, в этих продуктах вполне можно сэкономить. Например, если заменить свинину на куриные крылышки, а алкоголь - на минеральные напитки, то поход на природу обойдется значительно дешевле и будет более полезным для здоровья", - отметил Дорошенко.

Фото: шашлык (tOrange.biz)

Напомним, что в прошлом году набор для пикника обходился в 445 грн. При этом его стоимость по сравнению с 2017 годом возросла на 28%.

Как сообщалось ранее, налоги в апреле 2019 украинцам нужно будет заплатить раньше, чем обычно. Дело в том, что в этом месяце последний рабочий день приходится на 26 число, а с 27 апреля начнутся "каникулы" - выходные, праздник Пасхи (выпадает на 28-е) и майский выходной день.