Индекс шашлыка 2019: в какую сумму украинцам обойдется набор для пикника

Набор для пикника в 2019 году подорожал на 12%
Пикник на природе в 2019 отлично подходит к грядущим пятидневным "каникулам" с 27 апреля по 2 мая. Украинцы к празднику Пасхи наверняка уже строят планы отдохнуть на свежем воздухе, и для многих вкусным и неизменным атрибутом вылазки на маевку является шашлык. Эксперты подсчитали стоимость такого горячего блюда в нынешнем году.
В Ассоциации поставщиков торговых сетей составили ориентировочный рецепт шашлыка и рассчитали его стоимость. Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко рассказал, что пикник обойдется в 682 гривен "с носа", или на 12% дороже, чем в прошлом году.
"Ассоциация поставщиков торговых сетей не делает аналитику погоды, чтобы сказать насколько она этой весной будет лучше прошлогодней, но может посчитать как выросла стоимость отдыха", - написал он в своем Facebook.
Специалисты подсчитали стоимость набора продуктов, необходимых для компании из 4-6 человек.
Иллюстративное фото (FoodInside)
Для пикника "взяли" 1,5 кг свинины, по 1 кг картофеля, огурцов и томатов, по 0,5 кг лука, сала, вареной колбасы, черного хлеба и батона, 1,5 л слабогазированной минеральной воды, четыре бутылки пива по 0,5 л, бутылка сухого вина 0,75 л, бутылку водки 0,5 л, а также упаковку кетчупа 300 гр и маринад для шашлыка 140 гр.
Расчет цен проводился на основании статистики на начало марта по продуктам, которые подлежат государственному мониторингу и цен в торговых сетях по всем остальным продуктам.
В итоге, в этом году "шашлычный набор" обойдется в 682,2 гривен. За год он стал дороже на 12%, или на 70,8 грн.
"Самым дорогим продуктом этого списка, конечно же, является свинина и алкогольные напитки. Правда, в этих продуктах вполне можно сэкономить. Например, если заменить свинину на куриные крылышки, а алкоголь - на минеральные напитки, то поход на природу обойдется значительно дешевле и будет более полезным для здоровья", - отметил Дорошенко.
Фото: шашлык (tOrange.biz)
Напомним, что в прошлом году набор для пикника обходился в 445 грн. При этом его стоимость по сравнению с 2017 годом возросла на 28%.
Как сообщалось ранее, налоги в апреле 2019 украинцам нужно будет заплатить раньше, чем обычно. Дело в том, что в этом месяце последний рабочий день приходится на 26 число, а с 27 апреля начнутся "каникулы" - выходные, праздник Пасхи (выпадает на 28-е) и майский выходной день.