Індекс шашлику 2019: в яку суму обійдеться українцям набір для пікніка

Пікнік на природі в 2019 відмінно підходить до прийдешніх п'ятиденних "канікул" з 27 квітня по 2 травня. Українці до свята Великодня напевно вже будують плани щодо відпочинку на свіжому повітрі, і для багатьох смачним і незмінним атрибутом вилазки на маївку є шашлик. Експерти підрахували вартість такого гарячого блюда в нинішньому році.

В Асоціації постачальників торговельних мереж склали орієнтовний рецепт шашлику і розрахували його вартість. Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, що пікнік обійдеться в 682 гривень "з носа", або на 12% дорожче, ніж торік.

"Асоціація постачальників торговельних мереж не робить аналітику погоди, щоб сказати наскільки вона цієї весни буде кращою за минулорічну, але може порахувати як зросла вартість відпочинку", - написав він у своєму Facebook.

Фахівці підрахували вартість набору продуктів, необхідних для компанії з 4-6 осіб.

Ілюстративне фото (FoodInside)

Для пікніка "взяли" 1,5 кг свинини, 1 кг картоплі, огірків і помідорів, 0,5 кг цибулі, сала, вареної ковбаси, чорного хліба і батона, 1,5 л слабогазованої мінеральної води, чотири пляшки пива 0,5 л, пляшка сухого вина 0,75 л, пляшку горілки 0,5 л, а також упаковки кетчупу 300 гр і маринад для шашлику 140 гр.

Розрахунок цін проводився на підставі статистики на початок березня по продуктах, які підлягають державному моніторингу та цін в торговельних мережах по всіх інших продуктах.

Свинина, 1,5 кг. Ціна виросла на 5%. У 2018 - 161,8 грн, в 2019 - 169,4 грн. Картопля, 1 кг. Індекс подорожчання в рік - 46%. 2018 - 6,9 грн., 2019 - 10,1 грн. Огірки, 1 кг. Зростання вартості на 30%. У 2018 - 54,6 грн, в 2019 - 71,1 грн. Томати, 1 кг. Купуємо на 6% дешевше. У 2018 - 59,7 грн, а в цьому році - 56,4 грн. Цибулю, 0,5 кг. Зростання за рік - в 3,5 рази. У 2018 - 2,9 грн, в 2019 - 10,1 грн. Варена ковбаса, 0,5 кг. Вартість зросла на 13%. У 2018 - 41,6 грн, в цьому - 47,1 грн. Сало, 0,5 кг. Дорожче на 7%. У 2018 - 35,8 грн, 2019 - 38,4 грн. Батон, 0,5 кг. Платимо більше на 21%. У 2018 - 10,7 грн, в 2019 - 12,9 грн. Житній хліб, 0,5 кг. Виріс в ціні за рік на 21%. У 2018 - 7,8 грн, в 2019р - 9,4 грн. Слабогазована мінеральна вода, 1,5 л. Додала в ціні 7%. У 2018 - 10,4 грн, в 2019 - 11,1 грн. Вітчизняне пиво, 4 пляшки по 0,5 л. Зростання за рік на 12%. У 2018 - 55,7 грн, а в 2019 - 62,6 грн. Вітчизняне сухе вино, пляшка 0,75 л. Вартість зросла на 8%. У 2018 - 59,1 грн, в цьому році - 64,1 грн. Горілка, пляшка 0,5 л. Подорожчала за рік на 12%. У 2018 - 81,2 грн, в 2019 - 90,9 грн. Кетчуп, 300 гр. Індекс подорожчання в рік - 21%. У 2018 - 10,5 грн, в 2019 - 12,7 грн. Маринад для шашлику, 140 гр. Стрибок стався на 25%. У 2018 - 12,7 грн, в 2019 - 15,9 грн.

В результаті, цього року "шашличний набір" обійдеться у 682,2 гривень. За рік він став дорожче на 12%, або на 70,8 грн.

"Найдорожчим продуктом цього списку, звичайно ж, є свинина і алкогольні напої. Правда, на цих продуктах цілком можна заощадити. Наприклад, якщо замінити свинину на курячі крильця, а алкоголь – на мінеральні напої, то похід на природу обійдеться значно дешевше і буде більш корисним для здоров’я", - зазначив Дорошенко.

Фото: шашлик (tOrange.biz)

Нагадаємо, що у минулому році набір для пікніка обходився в 445 грн. При цьому його вартість порівняно з 2017 роком зросла на 28%.

Як повідомлялося раніше, податки в квітні 2019 українцям потрібно буде заплатити раніше, ніж зазвичай. Справа в тому, що в цьому місяці останній робочий день припадає на 26 число, а з 27 квітня почнуться канікули - вихідні, свято Великодня (випадає на 28-е) і майський вихідний день.