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Українцям у квітні доведеться заплатити податки раніше: в чому причина

STYLERЖиття    09.04.2019 - 06:54
Українцям у квітні доведеться заплатити податки раніше: в чому причина
Фото: колаж РБК-Україна

Податки доведеться заплатити до 26 квітня

Податки в квітні 2019 українцям потрібно буде заплатити раніше, ніж зазвичай. Це пов'язано з тим, що в цьому місяці останній робочий день припадає на 26 число, а з 27 квітня почнуться "канікули" - вихідні, свято Великодня (примадає на 28-е) та майський вихідний.

Згідно з розпорядженням уряду від 10 січня, робочий вівторок, 29 квітня, було вирішено зробити продовженням відпочинку.

Українцям доведеться замість нього виходити на роботу 11 травня, в суботу.

Українцям у квітні доведеться заплатити податки раніше: в чому причинаУкраїнцям у квітні доведеться заплатити податки раніше: в чому причинаУкраїнці з 27 квітня 2019 отримають п'ятиденні "канікули" (скрін: kmu.gov.ua)

Таким чином, з 27 квітня по 2 травня буде п'ять неробочих днів.

У Державній фіскальній службі зазначили, що нормами Податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів сплати податків і зборів (п. 57.1 ст. 57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов'язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року, передає UBR.ua.

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" призначила ще кілька додаткових поїздів на великодні та травневі свята. Всього призначено 54 додаткових рейсів.

Також ми писали про те, що українці за відрядження тепер отримуватимуть більше. Розмір мінімальних добових в країні збільшили з 372,3 гривень до 417,3 гривень.

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