Вихідні у травні: скільки українці будуть відпочивати

Колаж РБК-Україна

У травні у жителів України буде додатково два вихідних

Вихідні у травні дозволять українцям відпочити на два дні більше звичайного. Так, 1 числа вихідний у зв'язку з Днем праці, а 9 травня країна буде відзначати День перемоги.

Традиційні вихідні в суботу і неділю залишаються, але крім цього в середу 1 травня і в четвер 9 числа українці будуть відпочивати. Крім того, в державних установах робочий день 8 травня, в середу, буде скорочено на годину.

Варто зазначити, що в квітні Великдень випадає на 28 число, в неділю, тому вихідний день буде також і 29 числа, у понеділок.

Крім того, Кабмін рекомендує роботодавцям перенести 30 квітня, вівторок, на 11 травня, субота. Таким чином, вихідні дні триватимуть п'ять днів поспіль 27, 28, 29, 30 квітня і 1 травня.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила ще кілька додаткових поїздів на великодні та травневі свята. Всього призначено 54 додаткових рейсів:

№ 207 Київ - Ужгород, № 177 Київ - Хмельницький, № 221/222 Київ - Одеса, № 298 Київ - Херсон, № 205 Покровськ - Харків, № 258/227 Одеса - Ужгород, № 111/112 Харків - Львів.

Раніше ми писали про те, що українців в квітні накриють магнітні бурі. Так, невеликі коливання очікуються 12, 16, 22 і 25 квітня. А перед Великоднем, з 23 по 25 квітня збільшиться ризик загострення серцево-судинних захворювань.