ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Добові за відрядження: в Україні змінилися суми виплат

STYLERЖиття    04.04.2019 - 10:04
Добові за відрядження: в Україні змінилися суми виплат
Ілюстративне фото: гроші в гаманці (torange.biz)

Суму добових визначають прямо пропорційно мінімальній заробітній платі

Українці за відрядження тепер отримуватимуть більше. Розмір мінімальних добових в країні збільшили з 372,3 гривень до 417,3 гривень. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби.

Зазначимо, що визначають суму прямо пропорційно мінімалці. Так, за правилами НКУ розмір добових по Україні встановлюється у відсотках до мінзарплати, і оскільки щорічно з прийняттям нового закону про держбюджет відбувається зміна (підвищення) мінімальної зарплати, змінюються і показники, які прямо на неї "зав'язані".

Повідомляється, що сума збільшення розміру добових понад встановлені норми включається у загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід фізособи.

Її зазначають у податковому розрахунку за формою № 1ДФ як додаткове благо.

Нагадаємо, що роботодавці можуть встановлювати і більший розмір добових витрат, однак при цьому суму перевищення включать в оподатковувані доходу працівника як додаткове благо - воно буде обкладатися ПДФО за ставкою 18% і військовим збором - за ставкою 1,5%.

Максимальний розмір добових для відрядження за кордон у 2018 році не міняли - він залишився максимум 80 євро в день.

Як повідомлялося раніше, в Києві влада зобов'язала власників квартирних тамбурів до 2021 року викупити цю площодь за ринковою ціною.

Також ми писали про те, що в Мелітополі комунальні платіжки відправляють тим, хто давно не живе в будинку і навіть мертвим.

Нагадаємо, що українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій. Глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що програма по монетизації субсидій проходить злагоджено.

Українці зможуть законно пропускати робочі дні: в яких випадках Просто так не виплатять: як оформити додаткову допомогу на дітей
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України деньгиработавыплаты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся