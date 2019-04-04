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Суточные за командировки: в Украине изменились суммы выплат

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 10:04
Суточные за командировки: в Украине изменились суммы выплат
Иллюстративное фото: деньги в кошельке (torange.biz)

Сумму суточных определяют прямо пропорционально минимальной заработной плате

Украинцы за командировки теперь будут получать больше. Размер минимальных суточных в стране увеличили с 372,3 гривен до 417,3 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Отметим, что сумму определяют прямо пропорционально минималке. Так, по правилам НКУ размер суточных по Украине устанавливается в процентах к минзарплате, и так как ежегодно с принятием нового закона о госбюджете происходит изменение (повышение) минимальной зарплаты, меняются и показатели, которые прямо на нее "завязаны".

Сообщается, что сумма увеличения размера суточных сверх установленных норм включается в общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход физлица.

Ее указывают в налоговом расчете по форме № 1ДФ как дополнительное благо.

Напомним, что работодатели могут устанавливать и больший размер суточных расходов, однако при этом сумму превышения включат в налогооблагаемые доход работника как дополнительное благо - оно будет облагаться НДФЛ по ставке 18% и военным сбором - по ставке 1,5%.

Максимальный размер суточных для командировки за границу в 2018 году не меняли - он остался максимум 80 евро в день.

Как сообщалось ранее, в Киеве власти обязали владельцев квартирных тамбуров до 2021 года выкупить эту площодь по рыночной цене.

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Напомним, что украинцам выплатили около 350 млн гривен монетизации субсидий. Глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что программа по монетизации субсидий проходит слаженно. 

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