Индо-пакистанская война: как она скажется на украинцах

Фото: Индия и Пакистан (коллаж РБК-Украина)

Отношения Индии и Пакистана накалились – что это значит и чего ждать украинцам?

На днях ситуация между Пакистаном и Индией серьезно обострилась: страны начали сбивать самолеты друг друга, и с каждым днем растет угроза полномасштабной войны между ними.

27 февраля пакистанские военно-воздушные силы внезапно сбили два военных самолета Индии. Один из индийских самолетов упал на территории непризнанного государства Азад Кашмир, а второй – в Индии. Один пилот успел катапультироваться, но его захватили в плен. В Министерстве информации Пакистана опубликовали видео, на котором видно, как мужчина, которому завязали глаза, называет свою фамилию и должность - командир звена индийских ВВС Абдинандан. Позже ролик удалили.

В ответ на такие действия Индия сбила истребитель F-16 Пакистана, нарушивший воздушное пространство Индии. После этого инцидента Индия и Пакистан решили закрыть воздушное пространство.

Фото: Конфликт между Пакистаном и Индией (Gettyimages)

В Индии позже привели в полную готовность пограничников и армию. Так, стало известно, что индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности вдоль всей линии контроля в Кашмире, а также - на границе Пакистана и Индии вне этой территории. Индия обвиняет Пакистан в поддержке террористов "Армии Мухаммада" и подтверждает потерю истребителя, а пилота объявила пропавшим без вести. В Пакистане позже подтвердили использование ими авиации для бомбежки объектов Индии. При этом потерю самолета в Исламабаде отрицают.

В заявлении МИД Пакистана указывают, что ими накануне был сбит истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны в штате Джамму и Кашмир. Также добавили, что удары были нанесены, чтобы показать готовность страны обороняться. Недавно появилась информация, что индийского пилота в Пакистане готовы освободить.

В чем причины конфликта?

Предпосылкой к обострению ситуации стал рост напряжения между странами, которые давно пребывают в конфликте. Противостояние между ними продолжается еще с 1947 года, когда две страны стали независимыми. Между ними три раза происходили вооруженные противостояния – в 1947-1949, 1965 и 1971 годах. Также в 1999-м произошла Каргильская война, в которой Пакистан категорически отрицает участие своей регулярной армии.

Между двумя странами есть еще и серьезные противоречия на почве религии. Как известно, Пакистан – мусульманская страна, а вот в Индии господствует индуизм. У двух стран также есть ядерное оружие.

Видео: Сбитый самолет (Youtube/Zee news)

Кроме того, между двумя этими странами есть и спорная территория – Кашмир. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами региона. Большая часть Кашмира входит в состав Индии как штат Джамму и Кашмир.

Северный Кашмир входит в состав Пакистана. Также есть так называемый Свободный Кашмир, или Азад Кашмир. Эта территория формально независима, но фактически подчиняется Пакистану.

Как конфликт скажется на украинцах

Украинское посольство в Индии оперативно посоветовало украинцам воздержаться от поездок в эту страну. Особенно просят не ехать в индийские штаты Джамму и Кашмир. Кроме того ехать не рекомендуется в западные и северные районы таких штатов как Химачал Прадеш и Пенджаб.

Также стало известно, что из-за конфликта были задержаны многие авиарейсы, в том числе и в Украину. Об этом, в частности, сообщили в авиакомпании МАУ. Так, 27 февраля существенно задержался рейс МАУ PS392 сообщением Дели-Киев. Этот рейс МАУ вылетел в Киев по альтернативному маршруту – через страны Оман и Иран.

Фото: В Пакистане заявили о прекращении движения поездов в Индию (twitter.com/wasimakramlive)

"После получения разрешения рейс вылетел в Киев альтернативным маршрутом через Оман и Иран, что позволяет обойти закрытые зоны. В связи с этим самолет прибудет в столицу Украины с задержкой. Ожидаемое время прибытия - 22:00 по местному киевскому времени", - говорится в сообщении авиакомпании.

В случае необходимости украинцам в Индии советуют сразу же обращаться в посольство Украины на номер "горячей линии": +91 9205507157, консульский отдел: +91 1126145093 или на круглосуточную "горячую линию" Министерства иностранных дел Украины: +38 044 2381657.

Напомним, ранее Пакистан заявил о прекращении движения поездов в Индию.