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Инфекционист предупредила украинцев о новых "сюрпризах" коронавируса

Автор: Анжелика Галушко

Появление и распространение COVID-19 еще недостаточно исследованы. Впрочем коронавирусы способны быстро мутировать и становиться опаснее. Поэтому в процессе борьбы с инфекцией людей ждет еще "много сюрпризов".

Как заявила известный инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала NewsOne, в случае инфицирования любой коронавирусной инфекцией организм человека не стойкий. И, сейчас по ее словам, пока неизвестно, как долго будут сохраняться антитела после вакцинации от коронавируса.

"Все равно будут учтены побочные реакции, сюрпризы могут быть разные", – сказала Голубовская.

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Кроме того, на вопрос насчет сроков получения Украиной вакцины от коронавируса, инфекционист выразила мнение, что государство находится в аналогичной ситуации со странами Африки к югу от Сахары.

"Прежде всего мне известно то, что известно, наверное, подавляющему большинству украинцев. Никто из нас и не собирался делать цивилизованную европейскую страну. Поэтому исходить надо из этого. Мы естественно как страны Африки к югу от Сахары будем в таком же положении, пока не поменяется политика государства", – отметила Голубовская.

Напомним, в Минздраве объяснили, кому стоит опасаться повторного заражения коронавирусом.

Также мы ранее перечисляли, каких правил надо придерживаться, чтобы не заразиться COVID-19.

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