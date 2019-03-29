Информационная бомба: лайфхак от Супрун для семейных врачей

Уляна Супрун рассказала про приятный сюрприз для семейных врачей. В открытом доступе появилось около тысячи международных клинических протоколов на английском языке, которые сейчас в процессе перевода. Этими "гайдами" рекомендуют пользоваться педиатрам, терапевтам и семейным врачам, и даже узкопрофильным специалистам, написала и. о. главы Минздрава на своей странице в Facebook.

Было подписано соглашение с компанией финского медико-научного общества Duodecim Medical Publications Ltd, которая специализируется на комплексных решениях в сфере доказательной медицины.

Международные клинические протоколы доступны в онлайн-режиме для зарегистрированных пользователей - это можно сделать по ссылке guidelines.moz.gov.ua.

Отмечается, что в первую очередь переведут и опубликуют протоколы из наиболее актуальных заболеваний и состояний, встречающихся на первичном звене.

"Установок много, поэтому часть перевода еще не вычитанная экспертами - это также обозначено на сайте. Обратите внимание, когда будете пользоваться", - подчеркнула Супрун.

"Небольшая информационная бомба для семейных врачей", - так охарактеризовала она данную базу.

Иллюстративное фото: семейный врач (pasadenahealthcenter.com)

Супрун добавила, что установки могут направлять врача, согласно диагнозу, симптому или ситуации.

Кроме того, есть установки, посвященные таким общим темам как вакцинация, паллиативная терапия, раннее выявление онкологических заболеваний, особенности общения врача с пациентами в различных клинических случаях.

Супрун также объяснила, почему это важно: международные клинические руководства являются алгоритмами медицинских решений, по которым врачи во всем мире помогают пациентам.

"Это мощная информационная база, где зафиксирован оптимальный путь лечения пациентов. Это опора врача и большая вероятность для пациента получить максимально эффективную помощь. Это повышение качества лечения", - написала и.о.главы Минздрава.

В комментариях к сообщению пользователи сети позитивно высказываются о подобном просветительстве а также просят допустить к базе и остальных интересующихся, а не только медиков.

"Госпожа Уляна, пожалуйста, добавьте возможность зарегистрироваться на сайте не медработникам. Просто у современных вменяемых родителей поиск информации в англоязычных справочниках / протоколах занимает очень много времени. А то, что зачастую назначают врачи, просто на голову не налазит";

"Жаль, что не медикам запрещено регистрироваться";

"Кстати, напишите, пожалуйста, о почерке врачей; это была бы бомба всем бомбам. Тема очень смешная и серьезная одновременно. Спасибо заранее";

"Это очень круто. Хотелось бы, чтоб мы, как пациенты, тоже могли ознакомиться с этими протоколами. А то многие как назначали на каждый чих антибиотик, так и будут назначать. Как нам проверить, лечит ли нас врач в соответствии с цивилизованными протоколами, или по старинке, что фармпредставитель скажет, то и пропишет?"

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун дала украинцам ряд рекомендаций, как уберечься от стрессовых ситуаций и ощущения тревожности. Дело в том, что выборы президента Украины 31 марта могут негативно повлиять на здоровье человека, вызвать стресс, вогнать в депрессию.

Также мы писали о том, что недавно и.о. главы Минздрава Уляна Супрун рассказала родителям, как помочь детям в случае отравления бытовой химией.

Напомним, что Супрун высказалась касательно инсульта у Эмилии Кларк - известной актрисы, сыгравшей роль в "Играх престолов".