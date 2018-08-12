Институт археологии Украины: В стране не существует технологий консервации находок на Почтовой площади

Фото: Раскопки на Почтовой (Виталий Носач, Styler)

Отсутствует как технология для музеефикации, так и соответствующие специалисты

В Институте археологии Национальной академии наук Украины назвали разговоры о музеефикации находок на Почтовой площади популизмом, ведь в нашей стране не существует технологий консервации таких артефактов. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

В связи с распространением большого количества противоречивых сообщений в СМИ о ситуации с археологическими раскопками на Почтовой площади в Киеве, Институт археологии НАН Украины подробно объяснил свою позицию.

"Вопрос организации музея на Почтовой площади напрямую связан с решением проблемы консервации археологических остатков, прежде всего древесины. Руководство ГП "Центр археологии Киева" публично признало, что не способно осуществить консервацию найденной на Почтовой площади древесины. Это фактически нивелирует требование активистов-защитников Почтовой площади по музеефикации объектов исследований. К сожалению, в этом случае о музеефикации строительных остатков "in situ" не может быть и речи. В Украине на сегодня отсутствуют методики, специалисты и реставрационные организации, которые могут выполнить эти работы. Поэтому, разговоры о музеефикации являются обычным популизмом, который вводит в заблуждение и общество, и государственные структуры", - говорится в заявлении института.

Специалисты Института археологии НАН Украины отмечают, что на сегодняшний день в нашей стране не существует технологий консервации артефактов, найденных на Почтовой площади.

"Особенно некорректным выглядит тот факт, что эта "горячая" тема становится аргументом накануне избирательной гонки в Украине. Единственно возможным решением является консервация древесины, изъятой из культурного слоя и дальнейшее ее экспонирование в специальных влаго-температурных условиях. Целесообразность таких сложных и, очевидно, очень затратных работ, особенно учитывая специфику грунтов и гидрологического режима киевского Подола, а также возможных вариантов сохранения и дальнейшего экспонирования органических находок (древесины), должна быть обоснована, прежде всего, соответствующими специалистами", - объясняют специалисты.

Институт археологии НАН Украины считает, что этим вопросом должны заниматься на политики, а специалисты.

"Судьбу музеефикации объектов и артефактов, найденных на Почтовой площади, должна решить специальная комиссия в порядке и на основаниях, определенных законом. Вопросы музеефикации археологических объектов крайне сложна и может решаться различными путями в зависимости от многих факторов (геологической и градостроительной ситуации, технической возможности, сроков, финансовой состоятельности и т. п). В любом случае, решение должно опираться на согласованную и утвержденную концепцию, обоснование, программу и сроки выполнения работ, варианты предпроектных разработок, предварительная смета. Всего этого пока нет", - говорят в Институте археологии Украины.