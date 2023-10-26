iPhone 14 для міськради: чиновники пояснили, навіщо купили через Prozorro гаджет за 47 тисяч

iPhone для міськради - з чого усе почалося

25 жовтня у мережі з'явилися скріншоти з сайту держзакупівель Prozorro. На них можна було побачити, що комунальне підприємство Кам'янської міськради придбало смартфон iPhone14 Pro 128Gb Space Black.

Окрім смартфона також було замовлено захисне скло та чохол. Вартість самого гаджета - 47 тисяч 499 гривень. Скло коштувало 449 грн, а чохол - 599.

На Prozorro замовили iPhone14 (скріншот)

Що про це розповіли у міськраді Кам'янського

З'ясувалося, що через сайт Prozorro дійсно було придбано гаджет. Але його купувала не міськрада, а працівники одного з її КП - "Міська інформаційна служба". Директор установи Катерина Узунова пояснила, що смартфон потрібен для трансляції комісій та засідань.

"iPhone14 було придбано з метою економії бюджетних коштів на обладнанні: на сьогодні саме це підприємство проводить онлайн-трансляції усіх депутатських комісій, засідань виконавчого комітету та сесійних засідань. Онлайн-трансляція проводиться з метою забезпечення прозорості роботи міської влади", - цитують ЗМІ слова Узунової.

Вона також пояснила, що у КП розглядалося два варіанти. Можна було купити відеокамеру та усе необхідне обладнання, це б коштувало 175 тисяч грн. А можна було купити іPhone 14, який має відповідні технічні властивості та може замінити відеокамеру. Тому у КП обрали другий варіант.