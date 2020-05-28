Ирина Фарион собралась в президенты: украинцы против

Украинцы ответили на вопрос о том, готовы ли они выбрать Фарион президентом
Экс-депутат Ирина Фарион собралась в президенты Украины. Однако пользователи социальной сети Facebook категорически против ее президентских амбиций.
Пост-опрос по поводу того, хотят ли украинцы видеть на посту президента Украины Ирину Фарион появился на странице "Дрогобицькі жарти" в социальной сети Facebook. Большинство пользователей выразились категорически против такого решения политика. В комментариях украинцы выразили сомнения, что Фарион сможет сплотить жителей страны и предположили, что она еще больше будет способствовать расколу.
Однако часть пользователей высказала другое пожелание – они предложили назначить Ирину Фарион министром образования Украины. Также в комментариях предложили назначить Ирину Фарион послом в Россию или министром иностранных дел.
Напомним, ранее мы писали о том, что Фарион сделала скандальное заявление о русскоязычных бойцах ВСУ.
А также рассказывали о том, что Ирина Фарион угодила в новый языковой скандал.
Автор: Анна Шиканова