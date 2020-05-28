Ирина Фарион собралась в президенты: украинцы против

Экс-депутат Ирина Фарион собралась в президенты Украины. Однако пользователи социальной сети Facebook категорически против ее президентских амбиций.

Пост-опрос по поводу того, хотят ли украинцы видеть на посту президента Украины Ирину Фарион появился на странице "Дрогобицькі жарти" в социальной сети Facebook. Большинство пользователей выразились категорически против такого решения политика. В комментариях украинцы выразили сомнения, что Фарион сможет сплотить жителей страны и предположили, что она еще больше будет способствовать расколу.

Однако часть пользователей высказала другое пожелание – они предложили назначить Ирину Фарион министром образования Украины. Также в комментариях предложили назначить Ирину Фарион послом в Россию или министром иностранных дел.

Министром образования и науки, а президентом – Тягнибока!

Министром образования.

Да уже хуже не будет.

Это Дрогобычская шутка?

Почему бы и нет, чем хуже Кравчука, Зеленского, Януковича или Тимошенко? А хуже тем, что не крала бюджетные деньги.

Министром образования! Это ее пост на все 100%.

Министром иностранных дел, или послом в России.

Директором архива – самое то!

Нам нужен президент – патриот и националист. Фарион будет хорошо смотреться главой секретариата президента.

До Ирины Фарион украинцы еще не доросли!

Напомним, ранее мы писали о том, что Фарион сделала скандальное заявление о русскоязычных бойцах ВСУ.

А также рассказывали о том, что Ирина Фарион угодила в новый языковой скандал.