Ірина Фаріон зібралася в президенти: українці проти

Українці відповіли на питання про те, чи вони готові обрати президентом Фаріон
Ексдепутат Ірина Фаріон зібралася в президенти України. Однак користувачі соціальної мережі Facebook категорично проти її президентських амбіцій.
Пост-опитування з приводу того, чи хочуть українці бачити на посаді президента України Ірину Фаріон з'явився на сторінці "Дрогобицькі жарти" в соціальній мережі Facebook. Більшість користувачів висловилися категорично проти такого рішення політика. В коментарях українці висловили сумніви, що Фаріон зможе згуртувати жителів країни й припустили, що вона ще більше сприятиме розколу.
Однак частина користувачів висловила інше побажання – вони запропонували призначити Ірину Фаріон міністром освіти України. Також в коментарях запропонували призначити Ірину Фаріон послом у Росії або міністром закордонних справ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Фаріон зробила скандальну заяву про російськомовних бійців ВСУ.
А також розповідали про те, що Ірина Фаріон потрапила в новий мовний скандал.
Автор: Анна Шиканова