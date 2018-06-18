"Искатели приключений": в Киеве подростки снова были замечены за опасным занятием (видео)

В сети показали рискованное развлечение детей
В Святошинском районе Киева двое подростков были замечены за опасным занятием. Юные зацеперы решили покататься на электричке, однако не внутри электропоезда, а снаружи. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" в соцсети Facebook.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня, на станции "Новобеличи".
"Говорили, говорили - сели и заплакали". 17.06.2018, остановка "Новобеличи", - рассказали в сети.
Видео: Подростки на электричке (facebook.com/KyivOperativ)
Поступок подростков прокомментировали пользователи сети:
"Искатели приключений на свою ж*пу".
"А потом родители плачут и деньги на лечение просят!".
"Естественный отбор никто не отменит".
"Дарвин одобряет".
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Стоит отметить, что несовершеннолетние довольно часто учувствуют в опасных развлечениях.
Так, в столице двое детей решили покататься на трамвае в Пуще Водице (Оболонский район).
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Напомним, в киевском метро подросток бросился под поезд.
Ранее в Киеве госпитализировали подростка, который залез на электричку.
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