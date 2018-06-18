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"Искатели приключений": в Киеве подростки снова были замечены за опасным занятием (видео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 10:52
Фото: flickr.com nsavch
Фото: flickr.com nsavch

В сети показали рискованное развлечение детей

В Святошинском районе Киева двое подростков были замечены за опасным занятием. Юные зацеперы решили покататься на электричке, однако не внутри электропоезда, а снаружи. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня, на станции "Новобеличи".

"Говорили, говорили - сели и заплакали". 17.06.2018, остановка "Новобеличи", - рассказали в сети.

Видео: Подростки на электричке (facebook.com/KyivOperativ)

Поступок подростков прокомментировали пользователи сети:

"Искатели приключений на свою ж*пу".

"А потом родители плачут и деньги на лечение просят!".

"Естественный отбор никто не отменит".

"Дарвин одобряет".

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что несовершеннолетние довольно часто учувствуют в опасных развлечениях.

Так, в столице двое детей решили покататься на трамвае в Пуще Водице (Оболонский район).

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, в киевском метро подросток бросился под поезд.

Ранее в Киеве госпитализировали подростка, который залез на электричку.

Рекомендации тем, кто хочет сдать кров (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: электричка, подростки
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