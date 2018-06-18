"Шукачі пригод": у Києві підлітки знову були помічені за небезпечним заняттям (відео)

У мережі показали ризиковану розвагу дітей
У Святошинському районі Києва двоє підлітків були помічені за небезпечним заняттям. Юні зацепери вирішили покататися на електричці, однак не всередині електропоїзду, а зовні. Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Київ оперативний" в соцмережі Facebook.
Інцидент стався в неділю, 17 червня, на станції "Новобіличі".
"Говорили, балакали - сіли й заплакали". 17.06.2018, зупинка "Новобіличі", - розповіли в мережі.
Відео: Підлітки на електричці (facebook.com/KyivOperativ)
Вчинок підлітків прокоментували користувачі мережі:
"Шукачі пригод на свою ж*пу".
"А потім батьки плачуть і гроші на лікування просять!".
"Природний відбір ніхто не скасує".
"Дарвін схвалює".
Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)
Варто відзначити, що неповнолітні досить часто беруть участь у небезпечних розвагах.
Так, у столиці двоє дітей вирішили покататися на трамваї в Пущі Водиці (Оболонський район).
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, у київському метро підліток кинувся під поїзд.
Раніше у Києві госпіталізували підлітка, який заліз на електричку.
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