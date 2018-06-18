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"Шукачі пригод": у Києві підлітки знову були помічені за небезпечним заняттям (відео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 10:52
Фото: flickr.com nsavch
Фото: flickr.com nsavch

У мережі показали ризиковану розвагу дітей

У Святошинському районі Києва двоє підлітків були помічені за небезпечним заняттям. Юні зацепери вирішили покататися на електричці, однак не всередині електропоїзду, а зовні. Відповідне відео було опубліковане на сторінці "Київ оперативний" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався в неділю, 17 червня, на станції "Новобіличі".

"Говорили, балакали - сіли й заплакали". 17.06.2018, зупинка "Новобіличі", - розповіли в мережі.

Відео: Підлітки на електричці (facebook.com/KyivOperativ)

Вчинок підлітків прокоментували користувачі мережі:

"Шукачі пригод на свою ж*пу".

"А потім батьки плачуть і гроші на лікування просять!".

"Природний відбір ніхто не скасує".

"Дарвін схвалює".

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Варто відзначити, що неповнолітні досить часто беруть участь у небезпечних розвагах.

Так, у столиці двоє дітей вирішили покататися на трамваї в Пущі Водиці (Оболонський район).

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, у київському метро підліток кинувся під поїзд.

Раніше у Києві госпіталізували підлітка, який заліз на електричку.

Рекомендації тим, хто хоче здати кров (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: электричка, подростки
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