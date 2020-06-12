Использует свои связи: скандал со "звездным" дантистом в Киеве получил продолжение

В Киеве известный стоматолог отобрал у своей бывшей жены детей и не возвращает, не смотря на решение суда. Лина Акопян утверждает, что экс-супруг, клиентами которого являются звезды шоу-бизнеса, использует свои связи, чтобы лишить сыновей права на мать.

Об этом женщина рассказала в комментарии Styler.

"Я в отчаянии. Артур Акопян - известный в Украине стоматолог, работающий в престижной сетевой клинике "Астра Дент". Среди его клиенток - Вера Брежнева и Константин Меладзе, Иван Дорн, Светлана Лобода, Алена Винницкая, Надежда Мейхер, Бичола Тетрадзе, Лери Винн, Юрий Луценко, Роман Насиров и другие", - говорит Лина.

В то же время киевлянка намерена бороться за свои права и за права своих детей всеми законными способами.

"Никто не вправе отнимать у меня право обнимать, целовать и баловать своих детей!" - подчеркнула она

Женщина сообщает, что на протяжении нескольких лет замалчивала о конфликте.

"Меня преследовали, угрожали, издевались, полностью "отрезали" от старшего ребенка, которого я фактически воспитала одна с участием моих родителей, потому что у его папы никогда не было выходных и времени для семьи", - рассказала Лина.

Также она утверждает, что бывший муж внушил сыну, что мама - враг.

"Ты закончишь жизнь на помойке, а дети от тебя отвернутся!", "Костьми лягу, но детей ты не получишь", "Дальше будет еще хуже", - под гнетом этих фраз я живу последние три года", - пожаловалась женщина.

Лина с сыном (Фото из личного архива / styler.rbc.ua)

Несмотря на ее намерение найти мирное решение и просьбы не давить на старшего сына, она "добилась лишь того, что меня начали уничтожать еще больше, отобрав у меня последнее - моего младшего сына".

"Несмотря на решение суда, в которой прописано, что мы с Артуром имеем равноценное право проводить с младшим сыном время поровну, несмотря на действия и визиты исполнительной службы, Артур Акопян не выполняет решение суда и не отдает мне ребенка. На днях мне впервые за 3 месяца удалось на несколько минут увидеть детей. По их глазам и поведению я поняла, что они запуганы и поддаются психологическому насилию со стороны отца и его родственников", - говорит Лина.

Дело о досудебном расследовании и постановление суда (Фото документов предоставлено styler.rbc.ua)

Как поступать женщинам, у которых забрали ребенка после развода

Как объяснила корреспонденту Styler журналист Полина Неня, знакомая Лины, Артур Акопян отобрал у нее уже второго сына, ранее настроив против мамы старшего, после того как жестоко избивал мать своих детей.

"Спустя три года после развода, и 4 лет после рождения младшего сына, папа решил, что Лина плохая мать и детей она больше не увидит. Ей "вменяется", что она плохая мама, но своих законных прав она не лишена", - рассказала она.

Журналистка отмечает, что на самом деле тысячи детей в Украине уже стали жертвами жестокости отцов в отношении мам и манипулятивным инструментом.

"Законы нашей страны позволяют им так действовать! Это недопустимо! Важно понимать, что завтра отобрать ребенка могут у каждой женщины в нашей стране, у этой проблемы неадекватные масштабы!" - возмущается Полина.

Она убеждена, что в ситуации, с которой столкнулась Лина, нет другого способа, кроме как привлечение общественного внимания.

"Мы должны объединиться, чтобы противостоять и настаивать на изменении законов Украины, криминализации насилия и невозможности единоличного удержания детей. Пока мы будем молчать, эта проблема будет становиться все больше. Безнаказанность порождает новые преступления", - резюмировала журналистка.

Артур Акопян и Лина с детьми (Фото из семейного архива / styler.rbc.ua)

Ранее мы сообщали, что сам "звездный" дантист настаивает, что это он является жертвой скандала, и что бывшая супруга говорит неправду и шантажирует его.

Напомним также, что недавно киевский депутат жестко избил жену до синяков, но свою вину он отрицает.