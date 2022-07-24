Не используйте для уборки средства, в составе которых есть эти вещества: список

Хлор

Он входит во многие средства для уборки и считается одним из лучших средств против любых загрязнений. А еще он отлично дезинфицирует поверхности. Но эксперты рекомендуют отказаться от бытовой химии с хлором в пользу более безопасных средств.

Дело в том, что хлор очень агрессивное вещество. Он может вызывать аллергические реакции, поражать кожу и провоцировать воспаления.

Использование перчаток при уборке вас не сильно спасет, так как пары хлора попадают в дыхательные пути и на слизистые оболочки - это вызывает раздражение и ожоги.

А еще хлор имеет свойство накапливаться в организме и при частом применении может увеличить риск опасных заболеваний.

Фосфаты

Фосфаты часто добавляют в бытовую химию, чтобы усилить работу молекул поверхностно-активных веществ. Однако такое соединение очень опасно и может проникать внутрь организма.

Фосфаты обезвоживают и обезжиривают кожу, разрушают стенки клеток и защитный слой эпидермиса.

Они вредны для экологии и при попадании через канализацию в природные водоемы, вызывают быстрый рост сине-зеленых водорослей. А это вредит качеству воды и жизни микроорганизмов в воде.

Парабены

На многих упаковках можно увидеть, что в состав входят якобы полезные парабены.

Но по сути, это консерванты, которые не дают развиваться бактериям в различных средствах бытовой химии и косметике и тем самым продолжают срок годности товара.

Такие парабены могут влиять на гормональный фон человека и в перспективе - провоцировать заболевания эндокринной системы.

Самый минимальный вред от парабенов - раздражение, аллергия и ускорение процессов старения.

Лимонен

Это вещество имеет ярко выраженный цитрусовый запах и входит в состав многих ароматизаторов и освежителей воздуха.

Однако ученые обнаружили, что лимонен имеет способность мутировать в формальдегид при контакте с воздухом. А это превращает средство в очень опасное, так как формальдегид относится к потенциально канцерогенным веществам.

Самое малое, что может случиться от контакта с таким средством - раздражение слизистой оболочки глаз и першение в горле.

ПАВы

Молекулы поверхностно-активных веществ (ПАВ) могут соединиться с молекулами воды и жира и то основное преимущество, так как при уборке такое средство просто и эффективно удаляет все загрязнения.

Но ПАВы могут изменять эффективность окислительно-восстанавливающих реакций в организме, влияют на активность целой цепочки важных ферментов и нарушать белковый, углеводный и жировой обмен.

Такие вещества могут вызвать нарушения в работе иммунной системы, печени, почек и стать причиной острых аллергических реакций.

И кстати, во многих европейских странах ПАВы запрещено законом использовать в производстве моющих средств.