ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Испорченный отдых: украинка отсудила у туроператора космическую сумму

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 08:53
Испорченный отдых: украинка отсудила у туроператора космическую сумму
Украинка отсудила деньги за испорченный отдых (коллаж РБК-Украина)

Украинка отсудила у туроператора не только возмещение стоимости путевки, но и выплату морального вреда и неустойку

Львовянка Иванна Бучацкая отсудила у туроператора OASIS Travel Ukraine 105 тысяч гривен за сорванный отпуск в Тунисе. При чем, стоимость самой путевки составляла лишь 20 тысяч, остальные выплаты - это возмещение морального вреда и неустойки. Соответствующее решение Железнодорожного районного суда от 7 марта опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, пишет ZAHID.NET.

Известно, что в июле 2018 года Иванна Бучацкая приобрела в турагентстве путевку на двоих в Тунис. Тур включал перелет самолетом авиакомпании Bravo Airwais из Львова в город Монастир и обратно, трансфер и 10-дневный отдых в пятизвездочной гостинице Marhaba Palace Kantaoui. Стоимость путевки составила 20 тысяч гривен.

Испорченный отдых: украинка отсудила у туроператора космическую сумму

Гостиница Marhaba Palace Kantaoui (скриншот)

Однако за два дня до вылета работница турагентства и сообщила, что в указанный срок тур не состоится, поскольку авиакомпания отменила рейсы, заказанные туроператором OASIS Travel Ukraine.

Тогда женщина обратилась в суд с требованием возместить ей 20 тысяч гривен стоимости тура, еще 20 тысяч морального ущерба, а также 80 тысяч неустойки, предусмотренной законом Украины о защите прав потребителей.

Кроме того, женщина требовала от авиакомпании Bravo Airwais возместить ей 400 долларов за отмененные авиарейсы. Однако представитель авиакомпании пояснил, что рейсы отменили из-за того, что туроператор не внес оплату за них.

Судья Железнодорожного районного суда учла пояснения представителя авиакомпании и частично удовлетворила иск. Следовательно, суд обязал туроператора OASIS Travel Ukraine возместить Иванне Бучацкой 20 тысяч гривен за сорванный тур, 80 тысяч неустойки и 5 тысяч морального ущерба.

Решение вступит в силу 7 апреля, если к тому времени ответчик не подаст апелляцию.

Напомним, турагент назвал проблемы, с которыми сталкиваются украинские туристы. Среди них некомпетентность турагентов и задержка рейсов.

Ранее сообщалось, куда и по каким ценам украинцы ездили отдыхать прошлым летом. Лидерами, как и в прошлых сезонах, остались Турция и Египет.

Комитет Рады рекомендует АМКУ провести проверку туроператоров МЭРТ разрешили проводить плановые проверки туроператоров
Новости Украины туроператор
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь