Исследователи выяснили, как лучше спать, чтобы лицо выглядело моложе

Американский доктор медицинских наук Бет Гольдштейн советует избегать сна на боку, что нередко приводит к появлению морщин. Дело в том, что с возрастом кожа теряет коллаген, эластину, воду - а это приводит к ее увяданию.

"Когда вы молоды и у вас отличный коллаген и поддерживающие элементы кожи, они исчезают вскоре после пробуждения, но со временем постоянное растяжение действительно может привести к морщинам во сне", - объясняет специалист.

Так, ее коллега, эксперт по уходу за кожей Дин Мраз Робинсон добавляет, что такой эффект на лице и теле чаще заметен "на более дряблой коже" - у взрослых, но редко у детей. Ведь у молодых людей кожа эластично и легко восстанавливается после пробуждения.

Когда лицо часами прижимается к подушке, оно, скорее всего, сморщится в тех же местах. Но то же самое касается линий на груди, которые могут появиться, если вы спите на боку. Таким образом, по мнению специалистов, спать на животе может быть так же плохо.

При этом считается, что сон на спине является лучшим вариантом не только для того, чтобы проснуться отдохнувшим, но и для вашей кожи.

Кстати, к такому же выводу пришли ученые по результатам проведенного ранее исследования, что было опубликовано в "Журнале эстетической хирургии".

Они доказали, что отсутствие компрессии во время сна является единственным эффективным способом предотвратить быстрое появление морщин, ввиду чего руководитель исследования, пластический хирург медицинского центра Southern Hills Гезель Ансон рекомендует спать на спине.

Важно отметить, что хотя отсутствие морщин - хорошо, просыпаться с чувством нормального отдыха - еще приятнее.

"Хорошо спящие люди выглядят моложе и имеют более увлажненную кожу", - поясняет Гольдштейн и добавляет, что лучший способ спать - тот, при котором вы чувствуете себя наиболее комфортно.

Добавим, что по данным исследований, большинство (65%) любит спать именно на боку, на спине отдыхают 30%, и только 5% - на животе.