Исследователи выяснили, как сон голышом влияет на здоровье

Некоторые люди предпочитают спать без одежды и считают, что такой способ может улучшить здоровье и самочувствие, в том числе способствовать репродуктивному здоровью. Ряд исследований подтверждают такой эффект, а также ученые добавляют, что сон голышом может положительно повлиять на связь с партнером и самооценку.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, взрослые должны спать не менее 7 часов каждую ночь, однако только треть может выделять на сон такое время - у большинства на это не хватает времени.

Лишение сна является серьезной проблемой из-за того, как это может негативно сказаться на здоровье. Например, недосыпание увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, увеличить уровень сахара и холестерина в крови, вызвать ожирение и гипертонию.

Как влияет на организм сон голышом

При этом специалисты выяснили, что сон без одежды позволяет уменьшить такие метаболические риски. Об этом, в частности, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Diabetes Care.

У женщин сон обнаженной может помочь предотвратить размножение грибка Candida во влагалище. Чрезмерный рост Candida вызывает инфекцию, которая может воспалять слизистую оболочку влагалища, вызывая боль и зуд.

Риск таких грибковых инфекций часто увеличивается из-за недостаточной циркуляции воздуха, обычно из-за тесного или синтетического нижнего белья. Отказ от подобного белья во время сна может способствовать общему улучшению здоровья влагалища.

У мужчин сон без одежды способен положительно повлиять на фертильность. Исследования показывают, что ношение тесного нижнего белья повышает температуру мошонки, что может снизить жизнеспособность и количество сперматозоидов. По этой причине ношение боксеров по сравнению с более тесным нижним бельем может повлиять на концентрацию сперматозоидов у мужчин.

Кроме того, есть доказательства того, что охлаждение мошонки напрямую влияет на здоровье и подвижность сперматозоидов.

"Голый" сон может положительно повлиять на здоровье и внешний вид вашей кожи, поскольку в ночное время происходит процесс ее регенерации.

При этом плохой сон прерывает такой процесс, из-за чего активизируется гормон стресса. Это может привести к тому, что кожа становится сухой, тусклой или склонной к акне.

Сон без одежды также положительно влияет на отношения пары и самооценку. Если вы спите без белья с другим человеком, это может усилить чувство удовлетворения и связи между парами.

Партнеры, которые проводят время в телесном контакте, с большей вероятностью будут чувствовать себя менее напряженными и ближе. Контакт кожа к коже высвобождает гормон окситоцин, который является гормоном хорошего самочувствия, что способствует чувству безопасности и любви, уменьшая беспокойство.

При всем этом важно не забывать, отправляясь на боковую без белья, о необходимости придерживаться правил гигиены!