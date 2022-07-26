ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Исследователи выяснили, как сон голышом влияет на здоровье

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 21:59
Исследователи выяснили, как сон голышом влияет на здоровье Фото: исследователи рассказали о сне без одежды (pixabay.com/C_Scott)
Автор: Владимир Костырин

Некоторые люди предпочитают спать без одежды и считают, что такой способ может улучшить здоровье и самочувствие, в том числе способствовать репродуктивному здоровью. Ряд исследований подтверждают такой эффект, а также ученые добавляют, что сон голышом может положительно повлиять на связь с партнером и самооценку.

Об этом передает Sleep Foundation.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, взрослые должны спать не менее 7 часов каждую ночь, однако только треть может выделять на сон такое время - у большинства на это не хватает времени.

Лишение сна является серьезной проблемой из-за того, как это может негативно сказаться на здоровье. Например, недосыпание увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, увеличить уровень сахара и холестерина в крови, вызвать ожирение и гипертонию.

Как влияет на организм сон голышом

При этом специалисты выяснили, что сон без одежды позволяет уменьшить такие метаболические риски. Об этом, в частности, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Diabetes Care.

У женщин сон обнаженной может помочь предотвратить размножение грибка Candida во влагалище. Чрезмерный рост Candida вызывает инфекцию, которая может воспалять слизистую оболочку влагалища, вызывая боль и зуд.

Риск таких грибковых инфекций часто увеличивается из-за недостаточной циркуляции воздуха, обычно из-за тесного или синтетического нижнего белья. Отказ от подобного белья во время сна может способствовать общему улучшению здоровья влагалища.

У мужчин сон без одежды способен положительно повлиять на фертильность. Исследования показывают, что ношение тесного нижнего белья повышает температуру мошонки, что может снизить жизнеспособность и количество сперматозоидов. По этой причине ношение боксеров по сравнению с более тесным нижним бельем может повлиять на концентрацию сперматозоидов у мужчин.

Кроме того, есть доказательства того, что охлаждение мошонки напрямую влияет на здоровье и подвижность сперматозоидов.

"Голый" сон может положительно повлиять на здоровье и внешний вид вашей кожи, поскольку в ночное время происходит процесс ее регенерации.

При этом плохой сон прерывает такой процесс, из-за чего активизируется гормон стресса. Это может привести к тому, что кожа становится сухой, тусклой или склонной к акне.

Сон без одежды также положительно влияет на отношения пары и самооценку. Если вы спите без белья с другим человеком, это может усилить чувство удовлетворения и связи между парами.

Партнеры, которые проводят время в телесном контакте, с большей вероятностью будут чувствовать себя менее напряженными и ближе. Контакт кожа к коже высвобождает гормон окситоцин, который является гормоном хорошего самочувствия, что способствует чувству безопасности и любви, уменьшая беспокойство.

При всем этом важно не забывать, отправляясь на боковую без белья, о необходимости придерживаться правил гигиены!

Напомним, что недавно исследователи выяснили, как лучше спать, чтобы лицо выглядело моложе.

А также мы писали о практике спать в носках, и к чему это может привести.

Читайте РБК-Украина в Google News
сон исследователи
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь