Дослідники з'ясували, як сон голяка впливає на здоров'я

Деякі люди вважають за краще спати без одягу і думають, що такий спосіб може покращити здоров'я і самопочуття, в тому числі сприяти репродуктивному здоров'ю. Ряд досліджень підтверджують такий ефект, а також вчені додають, що сон голяка може позитивно вплинути на зв'язок з партнером і самооцінку.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, дорослі повинні спати не менше 7 годин щоночі, проте тільки третина може виділяти на сон такий час - у більшості на це не вистачає часу.

Позбавлення сну є серйозною проблемою через те, як це може негативно позначитися на здоров'ї. Наприклад, недосипання збільшує ризик серцево-судинних захворювань і діабету, збільшити рівень цукру і холестерину в крові, викликати ожиріння і гіпертонію.

Як впливає на організм сон голяка

При цьому фахівці з'ясували, що сон без одягу дозволяє зменшити такі метаболічні ризики. Про це, зокрема, йдеться в науковій статті, опублікованій в журналі Diabetes Care.

У жінок сон оголеною може допомогти запобігти розмноження грибка Candida в піхву. Надмірне зростання Candida викликає інфекцію, яка може запалювати слизову оболонку піхви, викликаючи біль і свербіж.

Ризик таких грибкових інфекцій часто збільшується через недостатню циркуляції повітря, зазвичай через тісну або синтетичну спідню. Відмова від подібної білизни під час сну може сприяти загальному поліпшенню здоров'я піхви.

У чоловіків сон без одягу здатний позитивно вплинути на фертильність. Дослідження показують, що носіння тісної білизни підвищує температуру мошонки, що може знизити життєздатність і кількість сперматозоїдів. З цієї причини носіння боксерів у порівнянні з більш тісною білизною може вплинути на концентрацію сперматозоїдів у чоловіків.

Крім того, є докази того, що охолодження мошонки безпосередньо впливає на здоров'я і рухливість сперматозоїдів.

"Голий" сон може позитивно вплинути на здоров'я і зовнішній вигляд вашої шкіри, оскільки в нічний час відбувається процес її регенерації.

При цьому поганий сон перериває такий процес, через що активізується гормон стресу. Це може призвести до того, що шкіра стає сухою, нудною або схильною до вугрів.

Сон без одягу також позитивно впливає на стосунки пари і самооцінку. Якщо ви спите без білизни з іншою людиною, це може посилити почуття задоволення і зв'язку між парами.

Партнери, які проводять час у тілесному контакті, частіше відчувають себе менш напруженими та ближчими. Контакт шкіра до шкіри вивільняє гормон окситоцин, який є гормоном гарного самопочуття, що сприяє почуттю безпеки та кохання, зменшуючи занепокоєння.

При всьому цьому важливо не забувати, відправляючись спати без білизни, про необхідність дотримуватися правил гігієни!