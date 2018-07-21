"Историки опровергают это": новый позор пропагандистов РФ попал на камеру (видео)

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Слова прозвучали в программе "Про Илью Муромца, футбол и фашистов"

На одном из кремлевских телеканалов пропагандисты Кремля опозорились словами об украинском городе Чернигов. Об этом сообщает "Обозреватель".

"В Украине объявили Илью Муромца украинцем. Сказали, что он родился не во Владимирской области, не во Владимирском крае, а в Чернигове. Чернигов такой же русский город как и Владимир. То есть им хочется, чтобы Илья Муромец был родом из Чернигова, пусть. Хотя, впрочем, историки опровергают это", - сказал филосов Александр Щипков.

В то же время пользователи сети поспешили высмеять нелепые слова пропагандиста.

"Поражаюзе-страшная правда о Хорватах", - сказала пользователь Наталья Варламова.

"Это просто позор", - сказала юзер Elena58ish.

Видео: позор российского пропагандиста попал на камеру (Youtube-канал/Спас)

Кстати, российские прокремлевские средства массовой информации в очередной раз облажались из-за Украины.

Так, журналисты пропагандистских изданий активно пишут материалы, где возмущаются словам мэра Днепра Бориса Филатова. Он ранее сказал, что городские власти будут увольнять директоров местных школ, которые поддерживали сепаратистские настроения.

Как сообщалось ранее, скаут киевского "Динамо" Огнен Вукоевич не стал отвечать на вопрос российского пропагандиста и красиво его отшил. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

Спорстмен покидал полуфинальную игру Хорватия – Англия, когда его догнал российский журналист и начал приставать с провокационными вопросами. В частности, представитель медиа спрашивал у Вукоевича, не хочет ли он извиниться перед россиянами.

Самые яркие высказывания киевского головы (video.rbc.ua)