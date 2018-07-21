"Історики спростовують це": нова ганьба пропагандистів РФ потрапила на камеру (відео)

Колаж РБК-Україна

Слова прозвучали у програмі "Про Іллю Муромця, футбол і фашистів"

На одному з кремлівських телеканалів пропагандисти Кремля зганьбилися словами про українське місто Чернігів. Про це повідомляє "Обозреватель".

"В Україні оголосили Іллю Муромця українцем. Сказали, що він народився не у Володимирській області, не у Володимирському краї, а в Чернігові. Чернігів таке ж російське місто як і Володимир. Тобто їм хочеться, щоб Ілля Муромець був родом з Чернігова, нехай. Хоча, втім, історики спростовують це", - сказав филосов Олександр Щипков.

У той же час користувачі мережі поспішили висміяти безглузді слова пропагандиста.

"Вражаюче-страшна правда про Хорватів", - сказала користувач Наталія Варламова.

"Це просто ганьба", - сказала юзер Elena58ish.

Відео: ганьба російського пропагандиста потрапив на камеру (Youtube-канал/Спас)

До речі, російські прокремлівські засоби масової інформації в черговий раз зганьбилися через Україну.

Так, журналісти пропагандистських видань активно пишуть матеріали, де обурюються словами мера Дніпра Бориса Філатова. Він сказав, що міська влада буде звільняти директорів місцевих шкіл, які підтримували сепаратистські настрої.

Як повідомлялося раніше, скаут київського "Динамо" Огнєн Вукоєвич не став відповідати на питання російського пропагандиста і красиво його відшив. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

Спорстмен залишав півфінальну гру Хорватія – Англія, коли його наздогнав російський журналіст і почав приставати з провокаційними питаннями. Зокрема, представник медіа питав у Вукоєвича, чи не хоче він вибачитися перед росіянами.

Найяскравіші вислови київського голови (video.rbc.ua)