Издевались два месяца: в Херсонской области подростки затравили девочку

Школьница два месяца боялась рассказать об издевательствах взрослым

Группа подростков в одной из школ в Херсонской области два месяца издевались над своей сверстницей. Об этом пишет издание "Типичный Херсон".

Неприятная история произошла в одной из школ районного центра Нововоронцовка Херсонской области. Три мальчика-подростка устроили своей сверстнице настоящую травлю.

На протяжении двух месяцев они постоянно толкали ее на переменах, оскорбляли и унижали. Девочка в ответ тихо плакала, так как не умела постоять за себя.

Одноклассники видели эту травлю, но не вмешивались и во время издевательств просто уходили в сторону. Учителя и школьный психолог о ситуации не знали или не обращали внимания.

А вот мама девочки заметила синяки на ее теле и повела ее в больницу, а потом выспросила у дочери о происхождении этих синяков.

После этого женщина обратилась в полицию, где завели дело о буллинге. Как сообщил начальник отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции Херсонской области Ярослав Шанько, административные протоколы были составлены не только на родителей школьников, которые травили девочку, но и на директора школы, которая упустила этот инцидент.

По новому закону о буллингу, руководитель учебного заведения теперь также будет отвечать за издевательства школьников над другими детьми. В первый раз штраф предусмотрен в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов дохода, а родителям придется заплатить штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов дохода.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в школе Киева ребенок получил тяжелую травму головы.

А также рассказывали о том, что разборки между подростками закончились больницей.