Израильская артистка спела о войне на украинском языке. Эта песня преисполнена болью

JIVA (фото предоставлено певицей)

"Моя душа невероятно болит за родную Украину. С 24 февраля ни одно украинское сердце матери, жены, ребенка не в покое. Мне хотелось создать композицию, которая подчеркнет переживания нашего народа", - комментирует трек артистка.

Тем не менее, она уверена, что обязательно придет победа.

"Да, наша жизнь больше никогда не будет такой, как раньше, но она станет более наполненной смыслами и желанием жить, делать этот мир лучше", - добавляет певица.

Кто такая JIVA

Певица родом из Днепра. Там получила образование и начала свой творческий путь. В 2016 году семья приняла решение переехать в израильский город Ашкелон, расположенный на расстоянии 8 км от Сектора Газа и являющийся одной из основных целей ударов с этой территории.

Воздушные тревоги - то, с чем певица живет уже 6 лет. Говорит, что вернуться к творчеству ее побудил ракетный обстрел. В момент атаки на город певица вместе с мужем и двумя дочерьми пряталась прямо в подъезде под лестницей, поскольку в то время проживала в не оснащенном бомбоубежищем доме. Сами эти жизненные изменения вдохновили ее на создание музыкального проекта JIVA.

JIVA (фото: instagram.com/jiva_taranenko)

Певица начала исполнять песни на иврите и поддерживать культуру своего нового дома. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину она не могла остаться в стороне, начала активно волонтерить, принимать участие в многотысячных митингах в Ашкелоне и благотворительных концертах, нацеленных на сбор средств на медикаменты и эвакуации детских домов.

Кроме того, JIVA выступила и в рамках телемарафона Save Ukraine Stop War в Тель-Авиве.

JIVA (фото: instagram.com/jiva_taranenko)

Также певица решила вернуться к своим истокам и начала создавать песни на родном языке - украинском.

После победы JIVA планирует приехать в Украину с серией благотворительных концертов для поддержки детей и вынужденных переселенцев, а сейчас готовится к благотворительным концертам в поддержку пострадавших от российской агрессии.

К слову, предыдущая песня певицы увидела свет в мае этого года. И она тоже на украинском. Трек "За вікном" женщина посвятила "всем людям, которым пришлось покинуть свои дома, города, родину, но которые сохранили ее в своем сердце и это никто не сможет похитить, или опорочить".