Изверг, изнасиловавший провизора в Харькове, оказался серийным маньяком

Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2009 году его осудили за изнасилование в извращенной форме

Мужчина, изнасиловавший девушка-провизора в харьковской аптеке, совершил подобное преступление уже в пятый раз. Впервые его судили по ч. 1 ст. 117 УК (изнасилование), когда ему было 17 лет. Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: facebook.com/kyivoperativlive

На странице ресурса сказано, что преступнику 44 года, ранее он был судим много раз за изнасилование. Первый раз за изнасилование он сел в 1991 году, за такое же преступление он был судим в 1995, 2000, 2009 годах. Кроме того, в 2009 году он был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах.

Фото: facebook.com/kyivoperativlive

Преступление было совершено 25 января около 17:25 в Немышлянском районе Харькова. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы в аптеку не пришла женщина-покупатель.

Пользователи сети призывают жестоко расправится с подонком. В комментариях они предлагают лишить его мужского достоинства без применения наркоза.

"В СССР было раньше очистка от таких элементов специальными людьми. Выпустили на свободу такого элемента, и случайно его сбивает машина насмерть или, случайно, в озере такие тонули, несчастный случай, - это единственное лекарство для таких элементов", - предложил Alexandr Primin.

"Зато про новый закон о насилии много шутили. Вот продукт ваших шуточек", - написала Елена Пастернак.

Скриншот комментариев: facebook.com/kyivoperativlive

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция задержала преступника, который изнасиловал девушку в коме, после чего она родила ребенка.

Кстати, экс-подруга Роналду пообещала предоставить доказательства его сексуальных преступлений