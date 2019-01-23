Родила ребенка в коме: полиция задержала преступника

Коллаж РБК-Украина

Молодой человек работал в той же больнице

Полиция нашла подозреваемого в изнасиловании молодой женщины, которая после 10 лет проведенных в коме, внезапно родила ребенка. Об этом сообщает BBC.

Полиция штата Аризона арестовала подозреваемого в деле об изнасиловании молодой женщины, которая после трагического случая находилась в коме более 10 лет и родила ребенка.

Им оказался медбрат американской клиники Hacienda Healthcare по имени Натан Сазерленд. Ему 36 лет, и он давно работает в данной клинике. У него есть лицензия на осуществление медицинского ухода за тяжелобольными людьми и именно он работал с данной пациенткой.

Вычислить преступника помог анализ ДНК, который полицейские провели всем работникам медицинского учреждения. На данный момент Сазерленд помещен в тюрьму округа Марикола и ему предъявлено два обвинения - в одном случае сексуального насилия и в одном случае насилия над уязвимым взрослым.

Семья девушки, которая взяла на воспитание ее ребенка, рассказала, что после несчастного случая она не может ходить, говорить и обслуживать себя, но она все слышит и чувствует.

Кроме того, полиция выясняет имеет ли Сазерленд отношение к насилию над другими пациентами, которые находятся в данной клинике.

Также сообщается, что с новорожденным малышом все в порядке, его забрала семья женщины.

"Мы не всегда выбираем, как вступить в эту жизнь, но мы, как сообщество, можем любить этого ребенка", - рассказали они.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что женщина, которая 10 лет находится в коме, внезапно родила ребенка.

А также мы писали о том, что в Запорожье на "горячем" поймали педофила-рецидивиста.