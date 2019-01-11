Женщина, которая десять лет находилась в коме, внезапно родила ребенка

Коллаж РБК-Украина

Родственники рассказали, какая судьба ждет новорожденного

В одной из больниц штата Аризона, США, молодая женщина, которая находилась в коме после несчастного случая почти 10 лет, неожиданно родила ребенка. Об этом рассказывает ВВС.

Молодая женщина, коренная американка из племени индейцев апачи из Сан-Карлоса, находится в специализированной больнице Hacienda уже более 10 лет. Туда ее поместили родственники после несчастного случая. Девушка тонула, ее спасли, но после этого она впала в вегетативное состояние.

Накануне Нового года она неожиданно родила малыша. Сначала у него были проблемы с дыханием, но сейчас медики утверждают, что его жизни ничего не угрожает.

По словам медперсонала клиники, они даже не подозревали, что пациентка беременна и не могут объяснить, каким образом девушка могла забеременеть. В этой клинике предоставляют специализированные услуги для неизлечимо больных младенцев, детей, подростков и молодых людей в штате Аризона. Доступ в палату к пациентке был у многих сотрудников, так как как она нуждалась в постоянном уходе.

Адвокат семьи Джон Майклс, который представляет интересы пациентки и ее семьи, отметил, что родственники крайне возмущены, травмированы и шокированы тем, что произошло. Они винят медицинский персонал клиники и утверждают, что ей не уделяли должного внимания.

На данный момент они не готовы выступать с публичными заявлениями, но по словам адвоката, они готовы воспитывать родившегося малыша и у него будет любящая семья.

"Я глубоко потрясен и в ужасе от того, как обращались с одним из наших членов. Когда вашему любимому человеку оказывают паллиативную помощь, когда он наиболее уязвим и зависим от других, вы доверяете его опекунам. К сожалению, одному из ее опекунов нельзя было доверять, и он воспользовался ею", - прокомментировал ситуацию глава племени Терри Рамблер.

Полиция Аризоны начала расследование по факту изнасилования, и чтобы выяснить, кто мог совершить преступление, собирает образцы ДНК у всех сотрудников клиники.

В клинику направлена проверка и введены усиленные меры безопасности. В частности, медперсонал мужского пола теперь не имеет права входить в палаты к пациенткам без сопровождения сотрудника-женщины.

Напомним, ранее мы писали о том, что мама двойни рассказала, как спасали ее малышей во время родов.

А также рассказывали о том, что женщина, которая родила 18-го ребенка, сообщила, что они с мужем не планируют останавливаться.