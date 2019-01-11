Жінка, яка десять років перебувала в комі, раптово народила дитину

Колаж РБК-Україна

Родичі розповіли, яка доля чекає новонародженого

В одній з лікарень штату Арізона, США, молода жінка, яка перебувала в комі після нещасного випадку майже 10 років, несподівано народила дитину. Про це розповідає ВВС.

Молода жінка, корінна американка з племені індіанців апачі з Сан-Карлоса, знаходиться у спеціалізованій лікарні Hacienda вже більше 10 років. Туди її помістили родичі після нещасного випадку. Дівчина тонула, її врятували, але після цього вона впала у вегетативний стан.

Напередодні Нового року вона несподівано народила малюка. Спочатку у нього були проблеми з диханням, але зараз медики стверджують, що його життю нічого не загрожує.

За словами медперсоналу клініки, вони навіть не підозрювали, що пацієнтка вагітна і не можуть пояснити, яким чином дівчина могла завагітніти. У цій клініці надають спеціалізовані послуги для невиліковно хворих немовлят, дітей, підлітків і молодих людей в штаті Арізона. Доступ в палату до пацієнтки був у багатьох співробітників, так як вона потребувала постійного догляду.

Адвокат сім'ї Джон Майклс, який представляє інтереси пацієнтки та її родини, зазначив, що родичі вкрай обурені, травмовані і шоковані тим, що сталося. Вони звинувачують медичний персонал клініки і стверджують, що їй не приділяли належної уваги.

На даний момент вони не готові виступати з публічними заявами, але за словами адвоката, вони готові виховувати народженого малюка і у нього буде любляча сім'я.

"Я глибоко вражений і в жаху від того, як поводилися з одним з наших членів. Коли вашій коханій людині надають паліативну допомогу, коли він найбільш вразливий і залежить від інших, ви довіряєте його опікунам. На жаль, одному з її опікунів не можна було довіряти, і він скористався нею", - прокоментував ситуацію глава племені Террі Рамблер.

Поліція Арізони почала розслідування за фактом зґвалтування, і щоб з'ясувати, хто міг скоїти злочин, збирає зразки ДНК у всіх співробітників клініки.

В клініку спрямована перевірка і запроваджені посилені заходи безпеки. Зокрема, медперсонал чоловічої статі тепер не має права входити в палати до пацієнток без супроводу співробітника-жінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мама двійні розповіла, як рятували її малюків під час пологів.

А також розповідали про те, що жінка, яка народила 18-у дитину, повідомила, що вони з чоловіком не планують зупинятися.