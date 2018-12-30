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Планируем следующего: откровения женщины, недавно родившей 18-го ребенка (видео)

STYLERЖизнь    30.12.2018 - 12:21
Планируем следующего: откровения женщины, недавно родившей 18-го ребенка (видео)
Иллюстративное фото: pixabay.com

Муж целиком поддерживает женщину в ее желании рожать

Видео: "ТСН"

46-летняя роженица из Ровенской области сказала, что они с мужем не планируют останавливаться на 18-м ребенке. Об этом сообщило "ТСН".

Любовь Ковалевич почти каждый год рожает в роддоме райцентра Рокитное. Она планирует посетить больницу уже в следующем году. В декретном отпуске женщина находится 27 лет подряд.

Планируем следующего: откровения женщины, недавно родившей 18-го ребенка (видео)

Скриншот видео: "ТСН"

У бабушки младенца - матери роженицы - 40 внуков и около 38 правнуков, точное количество женщина так и не смогла назвать.

Семья выживает за счет мужа-гастарбайтера, трех зятьев, домашнего хозяйства и государственной помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в горах спасли ребенка, который почти час пробыл под снегом.

Также ранее мы показывали трогательные семейные фото Миллы Йовович.

Ранее мы публиковали новость о том, что Регина Тодоренко показала фигуру после родов.

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