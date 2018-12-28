В горах спасли ребенка, который почти час пробыл под снегом

Видео: YouTube/ТСН

В Альпах специальные собаки смогли отыскать ребенка, которого накрыла снежная лавина. Историю рассказали в сюжете ТСН.

12-летний мальчик отправился на горнолыжный курорт во французские Альпы вместе со взрослыми. Во время спуска с горы, он ехал впереди взрослых. Внезапно на курорте сошла лавина и ребенка засыпало снегом.

Поисковая операция была организована немедленно. На место происшествия были вызваны спасатели с вертолетом. Почти через 40 минут специально обученные служебные собаки смогли отыскать мальчика, который оказался в снежной ловушке.

Спасатели назвали эту ситуацию рождественским чудом, так как после 15 минут под снегом шансов у человека выжить практически не остается.

Мальчика спасло то, что снег во время схождения лавины не попал ему в дыхательные пути. Кроме того, ребенок остался целым и невредимым.

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