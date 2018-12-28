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В горах врятували дитину, яка майже годину пробула під снігом

STYLERЖиття    28.12.2018 - 15:25

Відео: YouTube/ТСН

В Альпах спеціальні собаки змогли відшукати дитину, яку накрила снігова лавина. Історію розповіли в сюжеті ТСН.

12-річний хлопчик вирушив на гірськолижний курорт у французькі Альпи разом з дорослими. Під час спуску з гори, він їхав попереду дорослих. Раптово на курорті зійшла лавина і дитину засипало снігом.

Пошукова операція була організована негайно. На місце події були викликані рятувальники з вертольотом. Майже через 40 хвилин спеціально навчені службові собаки змогли відшукати хлопчика, який опинився у сніговій пастці.

Рятувальники назвали цю ситуацію різдвяним дивом, так як після 15 хвилин під снігом шансів у людини вижити практично не залишається.

Хлопця врятувало те, що сніг під час сходження лавини не потрапив йому в дихальні шляхи. Крім того, хлопчик залишився цілим і неушкодженим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що була виявлена найстаріша породілля в світі, яка напередодні різдва подарувала своєму 80-річному чоловікові дочку. Самій мамі виповнилося 65 років. І це друга дитина в сім'ї.

А також ми розповідали про те, що поліцейському довелося лізти через вікно, щоб врятувати дитину.

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