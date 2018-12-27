Редкий случай: в Индии обнаружили самую пожилую роженицу

Коллаж РБК-Украина

У пары есть еще один ребенок, который родился восемь лет назад

В Индии жительница отдаленных штатов стала самой пожилой роженицей. Она родила дочку в 65 лет в канун Рождества. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Имя роженицы не сообщается, известно лишь, что отца новорожденной девочки зовут Хаким Дин и ему 80 лет. Ребенок появился на свет в одной из клиник в отдаленной части штата Джамму и Кашмира.

Счастливый отец Хаким Дин поблагодарил Аллаха за такой "драгоценный подарок" – маленькую дочь и сообщил, что молодым родителям понадобиться финансовая помощь, чтобы поставить малышку на ноги.

Также Хаким Дин рассказал, что это второй ребенок в их семье, у новорожденной девочки есть старший брат, которого жена родила Дину восемь лет назад.

Специалист по репродукции и родам из Кашмира доктор Шабир Сидики отметил, что этот случай является "редчайшим из редких".

"Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в возрасте 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редкий случай", - сказал доктор журналистам.

Медики, которые принимали роды, рассказали, что мама и малышка чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро поедут домой.

Также отмечается, что если точный возраст пары подтвердится, то они будут признаны самой старой парой в мире, которая смогла зачать, выносить и родить ребенка самостоятельно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 11-летняя украинка родила в Польше.

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