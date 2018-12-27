Рідкісний випадок: в Індії виявили саму літню породіллю

Колаж РБК-Україна

У пари є ще одна дитина, яка народилася вісім років тому

В Індії мешканка віддалених штатів стала найстаршою породіллею. Вона народила доньку в 65 років напередодні Різдва. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Ім'я породіллі не повідомляється, відомо лише, що батька новонародженої дівчинки звуть Хакім Дін і йому 80 років. Дитина з'явилася на світ в одній з клінік у віддаленій частині штату Джамму і Кашміру.

Щасливий батько Хакім Дін подякував Аллаху за такий "коштовний подарунок" – маленьку доньку і повідомив, що молодим батькам знадобитися фінансова допомога, щоб поставити дитину на ноги.

Також Хакім Дін розповів, що це друга дитина в їх сім'ї, у новонародженої дівчинки є старший брат, якого дружина народила Діну вісім років тому.

Фахівець з репродукції та з пологів з Кашміру доктор Шабир Сідікі зазначив, що цей випадок є "найрідкіснішим з рідкісних".

"Зазвичай в Індії у жінок менопауза настає в середньому у віці 47 років. І після цього у них вже немає можливості народити дитину. Але це рідкісний випадок", - сказав доктор журналістам.

Медики, які приймали пологи, розповіли, що мама і маля почуваються добре, вони здорові і скоро поїдуть додому.

Також зазначається, що якщо точний вік пари підтвердиться, то вони будуть визнані найстарішої парою в світі, яка змогла зачати, виносити і народити дитину самостійно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 11-річна українка народила в Польщі.

А також розповідали про те, що дівчина дізналася про вагітність на восьмому місяці.