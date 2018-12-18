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Ребенок лежал спиной к животу: девушка узнала о беременности на восьмом месяце

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 18:55
Ребенок лежал спиной к животу: девушка узнала о беременности на восьмом месяце
Коллаж РБК-Украина

Шафран Хэффер списывала отсутствие менструаций на действие гормональных препаратов

В Англии в приморском курортном городе Клактон-он-Си девушка узнала о беременности за месяц до своих родов. До этого британка списывала отсутствие менструаций на действие гормональных препаратов. Об этом информирует издание The Sun.

17-летняя Шафран Хэффер внезапно для себя начала чувствовать слабость и недомогание. Медики симптомам не придавали большого значения, указывая на нехватку витаминов. Однако девушке становилось хуже с каждым днем и за несколько месяцев она похудела с размера M до размера S.

Беременность заподозрила мать дочери, обнаружив у нее на животе пигментные пятна. Девушка не хотела в это верить. Она считала, что ее внезапно проявившаяся страсть к салату, клубнике и мороженому связана с тем, что в магазине рядом стали чаще устраивать на них акции.

В конце концов, Хэффер решила сделать тест на беременность и он оказался положительным. Тогда британка обратилась к врачу прояснить ситуацию. Акушерка сообщила девушке, что ребенок лежал спиной к животу.

После чего доктор развернула плод и живот вырос буквально за день у британки на глазах. Через шесть недель девушка родила мальчика весом 3,6 килограмма и назвала его Оскар. 

Напомним, что девушка в 26 лет узнала, что она - мужчина. Девушка пришла к гинекологу, чтобы выяснить, почему ей не удается зачать ребенка. После осмотра врач сообщила, что физиологически она является мужчиной, так как в ее ДНК есть Y-хромосома. 

Мы писали, что специалисты биотехнологической компании Calico Life Sciences и генеалогической компании Ancestry определили, что является главным условием долгой жизни.

Кстати, в Днепре родился самый крохотный ребенок в мире. Мама ребенка не сразу решилась даже взглянуть на новорожденных двойняшек, поскольку роды были срочными, на два с половиной месяца раньше.

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