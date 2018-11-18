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Родился самый крохотный малыш в Украине: видео

STYLERЖизнь    18.11.2018 - 13:25

Видео: самый маленький украинец (Youtube-канал/ТСН)

В Днепре зафиксировали необычный рекорд Украины – там родился самый крохотный малыш в стране. Об этом сообщает ТСН.

Так, малыш весил меньше полкилограмма (470 грамм) при росте в 28 сантиметров. Именно таким маленький Захарчик появился на свет два года назад

Мама ребенка не сразу решилась даже взглянуть на новорожденных двойняшек, поскольку роды были срочными, на два с половиной месяца раньше.

Первым появился Марк – он весил чуть больше 700 грамм. Через пару минут – Захар с весом в 470 граммов.

Родился самый крохотный малыш в Украине: видео

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

"Началось спасение с первой секунды рождения. Шансы, конечно, были минимальные. Но все равно надежда нас не покидала, мы верили в чудо", - сказала руководитель отделения принатального центра Елена Верещак.

По ее словам, малышей удалось "выходить" за два с половиной месяца. Сейчас Захарчик стал официально самым маленьким украинцев, который родился и живет.

Родился самый крохотный малыш в Украине: видео

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

Напомним, 15 ноября отмечают Всемирный день пуповинной крови. На 2018 год приходится еще одна важная дата - ровно 30 лет от момента первого применения пуповинной крови в мире.

Напомним, что ученые признали пуповинную кровь человека средством омоложения.

Видео: РБК-Украина

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