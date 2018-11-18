Родился самый крохотный малыш в Украине: видео

Видео: самый маленький украинец (Youtube-канал/ТСН)
В Днепре зафиксировали необычный рекорд Украины – там родился самый крохотный малыш в стране. Об этом сообщает ТСН.
Так, малыш весил меньше полкилограмма (470 грамм) при росте в 28 сантиметров. Именно таким маленький Захарчик появился на свет два года назад
Мама ребенка не сразу решилась даже взглянуть на новорожденных двойняшек, поскольку роды были срочными, на два с половиной месяца раньше.
Первым появился Марк – он весил чуть больше 700 грамм. Через пару минут – Захар с весом в 470 граммов.
Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)
"Началось спасение с первой секунды рождения. Шансы, конечно, были минимальные. Но все равно надежда нас не покидала, мы верили в чудо", - сказала руководитель отделения принатального центра Елена Верещак.
По ее словам, малышей удалось "выходить" за два с половиной месяца. Сейчас Захарчик стал официально самым маленьким украинцев, который родился и живет.
Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)
Напомним, 15 ноября отмечают Всемирный день пуповинной крови. На 2018 год приходится еще одна важная дата - ровно 30 лет от момента первого применения пуповинной крови в мире.
Напомним, что ученые признали пуповинную кровь человека средством омоложения.
Видео: РБК-Украина