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Народився найкрихітніший малюк в Україні: відео

STYLERЖиття    18.11.2018 - 13:25

Відео: самий маленький українець (Youtube-канал/ТСН)

У Дніпрі зафіксували незвичайний рекорд України – там народився самий крихітний малюк в країні. Про це повідомляє ТСН.

Так, малюк важив менше півкілограма (470 грам) при зростанні 28 сантиметрів. Саме таким маленький Захарчик з'явився на світ два роки тому

Мама дитини не відразу зважилася навіть поглянути на новонароджених двійнят, оскільки пологи були терміновими, на два з половиною місяці раніше.

Першим з'явився Марк – він важив трохи більше 700 грам. Через пару хвилин – Захар з вагою 470 грамів.

Народився найкрихітніший малюк в Україні: відео

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

"Почалося спасіння з першої секунди народження. Шанси, звичайно, були мінімальні. Але все одно надія нас не покидала, ми вірили в чудо", - сказала керівник відділення принатального центру Олена Верещак.

За її словами, малюків вдалося "виходити" за два з половиною місяці. Зараз Захарчик став офіційно найменшим українців, який народився і живе.

Народився найкрихітніший малюк в Україні: відео

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

Нагадаємо, 15 листопада відзначають Всесвітній день пуповинної крові. На 2018 рік припадає ще одна важлива дата - рівно 30 років від моменту першого застосування пуповинної крові в світі.

Нагадаємо, що науковці визнали пуповинну кров людини засобом омолодження.

Відео: РБК-Україна

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