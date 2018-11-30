Девушка в 26 лет узнала, что она - мужчина

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С такими аномалиями рождается около 1,7 процента детей

Девушка из китайской провинции Хунань обратилась к врачу, поскольку не могла забеременеть долгое время. Гинеколог сообщил ей, что биологически она не является женщиной. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Китаянка узнала, что биологически она мужчина только в 26 лет, когда пришла на осмотр к женскому врачу. Замужняя женщина, пожелавшая остаться анонимной, узнала, что она мужчина, поскольку у нее нет матки и яичников.

Девушка пришла к гинекологу, так как на протяжении длительного времени не могла забеременеть. Врач сообщил ей, что физиологически она является мужчиной, так как в ее ДНК есть Y-хромосома. Отмечается, что с такими отклонениями рождается около 1,7 процента детей.

Напомним, что Y-хромосома - одна из двух половых хромосом в системе хромосомного определения пола XY, которая встречается у многих животных, большинства млекопитающих, в том числе человека. Содержит ген SRY, определяющий мужской пол организма, а также гены, необходимые для нормального формирования сперматозоидов.

Мы писали, что в Китае родились первые генетически модифицированные близнецы. На видео, размещенном на канале YouTube ученый Хе Цзянькуй подробно рассказывает об этом монументальном прорыве в редактировании генов. Также он утверждает, что близнецы "пришли в этот мир таким же здоровым путем, как и любые другие дети".

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Видео: РБК-Украина