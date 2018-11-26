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Родились первые генетически модифицированные близнецы

STYLERНаука и техника    26.11.2018 - 22:10
Родились первые генетически модифицированные близнецы
Скриншот из видео

Китайская группа исследователей утверждает, что успешно использовала генетическое редактирование эмбриона человека

В Китае ученые сообщили о "создании" первых генетически модифицированных человеческих близнецов, передает Cnet.com.

Исследование было впервые описано в обзоре технологий MIT. В настоящее время исследовательская группа проводит испытания, чтобы изъять у близнецов ген CCR5, который отвечает за восприимчивость к СПИДу. Для этого команда исследователей использует чрезвычайно мощные молекулярные ножницы, под названием CRISPR/Cas9 – это новейшая технология, которая помогает "вырезать и вставлять" гены.

На видео, размещенном канале YouTube ученый Хе Цзянькуй подробно рассказывает об этом монументальном прорыве в редактировании генов. Также он утверждает, что близнецы "пришли в этот мир таким же здоровым путем, как и любые другие дети".

Ученый сообщил, что эмбрион развивался у матери под кодовым названием "Грейс", а позже близнецы получили имена Лулу и Нана.

Ранее работа китайских ученых по редактированию генома человека подвергалась критике со стороны мирового академического сообщества. Тем не менее, еще в 2016 году в Великобритании использовали CRISPR, чтобы  вмешаться в развитие человеческих эмбрионов и лучше понять процесс их развития.

Ранее исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун напомнила украинцам о методах профилактики развития онкологических заболеваний.

Также сообщалось, что специалисты биотехнологической компании Calico Life Sciences и генеалогической компании Ancestry определили, что является главным условием долгой жизни.

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