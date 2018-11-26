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Народилися перші генетично модифіковані близнюкі

STYLERНаука і техніка    26.11.2018 - 22:10
Народилися перші генетично модифіковані близнюкі
Скріншот з відео

Китайська група дослідників стверджує, що успішно використала генетичне редагування ембріона людини

У Китаї вчені повідомили про "створення" перших генетично модифікованих людських близнят, передає Cnet.com.

Дослідження було вперше описано в огляді технологій MIT. В даний час дослідна група проводить дослідження, щоб вилучити у близнюків ген CCR5, який відповідає за сприйнятливість до СНІДу. Для цього команда дослідників використовує надзвичайно потужні молекулярні ножиці, під назвою CRISPR/Cas9 – це новітня технологія, яка допомагає "вирізати і вставляти" гени.

На відео, розміщеному каналі YouTube вчений Хе Цзянькуй докладно розповідає про цей монументальний прорив у редагуванні генів. Також він стверджує, що близнюки "прийшли в цей світ таким же здоровим шляхом, як і будь-які інші діти".

Вчений повідомив, що ембріон розвивався у матері під кодовою назвою "Грейс", а пізніше близнюки отримали імена Лулу і Нана.

Раніше робота китайських вчених по редагуванню геному людини піддавалася критиці з боку світової академічної спільноти. Тим не менше, ще в 2016 році у Великобританії використовували CRISPR, щоб втрутитися в розвиток людських ембріонів й краще зрозуміти процес їх розвитку. 

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун нагадала українцям про методи профілактики розвитку онкологічних захворювань.

Також повідомлялося, що фахівці біотехнологічної компанії Calico Life Sciences і генеалогічної компанії Ancestry визначили, що є головною умовою довгого життя.

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