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Дівчина у 26 років дізналася, що вона - чоловік

STYLERЖиття    30.11.2018 - 09:55
Дівчина у 26 років дізналася, що вона - чоловік
Фото: Колаж РБК-Україна

З такими аномаліями народжується близько 1,7 відсотків дітей

Дівчина з китайської провінції Хунань звернулася до лікаря, оскільки не могла завагітніти довгий час. Гінеколог повідомив їй, що біологічно вона не є жінкою. Про це повідомляє інформаційний портал Asia One.

Китаянка дізналася, що біологічно вона чоловік тільки в 26 років, коли прийшла на огляд до жіночого лікаря. Заміжня жінка, яка побажала залишитися анонімною, дізналася, що вона чоловік, оскільки у неї немає матки і яєчників.

Дівчина прийшла до гінеколога, щоб з'ясувати, чому їй не вдається зачати дитину. Після огляду лікар повідомила, що фізіологічно вона є чоловіком, так як в її ДНК є Y-хромосома. Відзначається, що з такими відхиленнями народжується близько 1,7 відсотка дітей.

Нагадаємо, що Y-хромосома - одна з двох статевих хромосом у системі хромосомного визначення статі XY, яка зустрічається у багатьох тварин, більшості ссавців, у тому числі людини. Містить ген SRY, що визначає чоловічу стать організму, а також гени, необхідні для нормального формування сперматозоїдів.

Ми писали, що в Китаї народилися перші генетично модифіковані близнюки. На відео, розміщеному на каналі YouTube вчений Хе Цзянькуй докладно розповідає про цей монументальний прорив у редагуванні генів. Також він стверджує, що близнюки "прийшли в цей світ таким же здоровим шляхом, як і будь-які інші діти".

Також повідомлялося, що фахівці біотехнологічної компанії Calico Life Sciences і генеалогічної компанії Ancestry визначили, що є головною умовою довгого життя.

До речі, у Дніпрі народилась сама крихітна дитина в світі. Мама дитини не відразу зважилася навіть поглянути на новонароджених двійнят, оскільки пологи були терміновими, на два з половиною місяці раніше. Першим з'явився Марк – він важив трохи більше 700 грам. Через пару хвилин – Захар з вагою 470 грамів.

Відео: РБК-Україна

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