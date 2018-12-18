Дитина лежала спиною до живота: дівчина дізналася про вагітність на восьмому місяці

Колаж РБК-Україна

Шафран Хеффер списувала відсутність менструацій на дію гормональних препаратів

В Англії у приморському курортному місті Клактон-он-Сі дівчина дізналася про вагітність за місяць до своїх пологів. До цього британка списувала відсутність менструацій на дію гормональних препаратів. Про це інформує видання The Sun.

17-річна Шафран Хеффер несподівано для себе почала відчувати слабкість і нездужання. Медики симптомам не надавали великого значення, вказуючи на брак вітамінів у організмі. Однак дівчині ставало гірше з кожним днем і за кілька місяців вона схудла з розміру M до розміру S.

Вагітність запідозрила мати дочки, виявивши у неї на животі пігментні плями. Дівчина не хотіла в це вірити. Вона вважала, що її раптова пристрасть до салату, полуниці і морозива пов'язана з тим, що в магазині поруч стали частіше влаштовувати на них акції.

Зрештою, Хеффер вирішила зробити тест на вагітність і він виявився позитивним. Тоді британка звернулася до лікаря прояснити ситуацію. Акушерка повідомила дівчині, що дитина лежала спиною до живота.

Після чого доктор розгорнула плід і живіт виріс буквально за день у британки на очах. Через шість тижнів дівчина народила хлопчика вагою 3,6 кілограма і назвала його Оскар.

Нагадаємо, що дівчина у 26 років дізналася, що вона - чоловік. Дівчина прийшла до гінеколога, щоб з'ясувати, чому їй не вдається зачати дитину. Після огляду лікар повідомила, що фізіологічно вона є чоловіком, так як в її ДНК є Y-хромосома.

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