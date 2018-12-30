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Плануємо наступного: одкровення жінки, яка нещодавно народила 18-ту дитину (відео)

STYLERЖиття    30.12.2018 - 12:21
Плануємо наступного: одкровення жінки, яка нещодавно народила 18-ту дитину (відео)
Ілюстративне фото: pixabay.com

Чоловік цілком підтримує жінку в її бажанні народжувати

Відео "ТСН"

46-річна породілля з Рівненської області сказала, що вони з чоловіком не планують зупинятися на 18-й дитині. Про це повідомило "ТСН".

Любов Ковалевич майже щороку народжує в пологовому будинку райцентру Рокитне. Вона планує відвідати лікарню вже в наступному році. У декретній відпустці жінка 27 років поспіль.

Плануємо наступного: одкровення жінки, яка нещодавно народила 18-ту дитину (відео)

Скріншот відео "ТСН"

У бабусі дитини - матері породіллі - 40 онуків і близько 38 правнуків, точну кількість жінка так і не змогла назвати.

Сім'я виживає за рахунок чоловіка-заробітчанина, трьох зятів, домашнього господарства і державної допомоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в горах врятували дитину, яка майже годину пробула під снігом.

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