Известную украинскую певицу срочно госпитализировали: все детали

Больница (фото: РБК-Украина)

Скрипачка Ассия Ахат госпитализирована в киевскую больницу

Ассия Ахат попала в больницу в Киеве. Известной украинской скрипачке и певице понадобилась срочная операция из-за аппендицита, который ей успешно удалили.

Артистка отметила, что все произошло очень быстро и неожиданно, но она находилась дома в Киеве. Кроме того, с ней была близкая подружка. Об этом Ассия Ахат рассказала на своей странице в Instagram.

Ассия Ахат в больнице (фото: instagram.com/ahhattassia)

Она также выложила фото из частной больницы, и рассказала, что операция прошла ночью.

Ассия Ахат в больнице (фото: instagram.com/ahhattassia)

"Appendicitis, by! Вот теперь у меня нет ничего лишнего! Я с детства всегда понимала, что есть много разных профессий и есть врачи. Они самые нужные, самые умные, очень долго учатся и это правда. Как обычно бывает в таких случаях, все произошло быстро, больно, неожиданно. Слава Богу, мне повезло, все сложилось - я была дома, в любимом городе Киеве, со мной̆ моя любимая семья, чудесная подружка Танюшка", - написала артистка.

Стоит отметить, что в Харькове недавно врачи скорой помощи устроили бунт. Они вышли на акцию протеста под больницу с требованием, чтобы им начислили обещанную государством надбавку в размере 300% за работу с коронавирусными больными.

Напомним, врачи рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк и почему не хотят использовать новые методы терапии.

Ранее украинки пожаловались, что несмотря на медицинскую реформу с них требуют деньги за роды.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Иван Романенко