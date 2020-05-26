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Відому українську співачку терміново госпіталізували: усі деталі

STYLERЖиття    26.05.2020 - 22:17
Відому українську співачку терміново госпіталізували: усі деталі
Лікарня (фото: РБК-Україна)

Скрипалька Асія Ахат госпіталізована до київської лікарні

Ассія Ахат потрапила в лікарню в Києві. Відомій українській скрипальці і співачці знадобилася термінова операція через апендицит, який їй успішно видалили.

Артистка відзначила, що все відбулося дуже швидко і несподівано, але вона знаходилася вдома в Києві. Крім того, з нею була близька подружка. Про це Ассія Ахат розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Відому українську співачку терміново госпіталізували: усі деталі

Ассія Ахат у лікарні (фото: instagram.com/ahhattassia)

Вона також виклала фото з приватної лікарні, і розповіла, що операція пройшла вночі.

Відому українську співачку терміново госпіталізували: усі деталі

Ассія Ахат у лікарні (фото: instagram.com/ahhattassia)

"Appendicitis, by! Ось тепер у мене немає нічого зайвого! Я з дитинства завжди розуміла, що є багато різних професій і є лікарі. Вони найбільш потрібні, найрозумніші, дуже довго вчаться і це правда. Як зазвичай буває в таких випадках, все сталося швидко, боляче, зненацька. Слава Богу, мені пощастило, все склалося - я була вдома, в улюбленому місті Києві, зі мною моя улюблена сім'я, чудова подружка Танюшка", - написала артистка.

Варто зазначити, що в Харкові нещодавно лікарі швидкої допомоги влаштували бунт. Вони вийшли на акцію протесту під лікарню з вимогою, щоб їм нарахували обіцяну державою надбавку в розмірі 300% за роботу з коронавірусними хворими.

Нагадаємо, лікарі розповіли про лікування Анастасії Заворотнюк і чому не хочуть використовувати нові методи терапії.

Раніше українки поскаржилися, що попри медичну реформу з них вимагають гроші за пологи.

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Автор: Іван Романенко

Теги Новини України больница
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