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Українські лікарі швидкої допомоги влаштували бунт: їх ошукала держава

STYLERЖиття    18.05.2020 - 12:32
Українські лікарі швидкої допомоги влаштували бунт: їх ошукала держава
У Харкові протестують медики (фото: РБК-Україна)

У Харкові протестують лікарі швидкої допомоги і вимагають гроші

У Харкові лікарі швидкої допомоги влаштували бунт. Вони вийшли на акцію протесту під лікарню і вимагають нарахувати їм, обіцяну державою надбавку в розмірі 300% за роботу з коронавірусними хворими.

Про це написали в Telegram-каналі співтовариства "Віха". Також показали і відео з місця протестів лікарів.

Пояснити ситуацію медикам вийшов директор центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Він повідомив, що 300% надбавки до зарплати отримають лише ті, хто працював з підтвердженими випадками коронавірусу.

У Харкові всього 224 медичних працівника отримали обіцяні гроші на момент 18 травня.

Під Харковом бунтують медики (відео: YouTube)

Зазначимо, що у протесті взяли участь ті медики, які 18 травня вихідні і їм не потрібно працювати у каретах швидкої допомоги.

Нагадаємо, що раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив, що медики отримають доплати за роботу з пацієнтами з COVID-19 у розмірі 300% зарплати разом з нарахуванням зарплати за квітень.

Як ми раніше писали, українки скаржаться, що незважаючи на медичну реформу з них вимагають гроші за пологи.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України протестмедик
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